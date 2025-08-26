على مدار السنوات الأخيرة، ظل محمد صبحي أحد الأسماء البارزة في حراسة مرمى الزمالك، لكنه في الموسم الماضي 2024-2025 واجه تحديات كبيرة أثرت على أدائه، ولكن مع انطلاق الموسم الحالي 2025-2026، يبدو أن الأمور بدأت تتغير بشكل واضح حتى الآن.

التحسن الواضح في أداء صبحي قد يكون نتيجة لتجربة الموسم الماضي والتي شهدت خسارة مركزه وتهميشه لصالح زميله محمد عواد والذي لم يلعب حتى الآن أي مباراة مع الفريق الأبيض.

وحصد صبحي الكلين شيت الثالث له هذا الموسم خلال مباراة فاركو، مساء الثلاثاء، بعد فوز النادي الأبيض بنتيجة (1-0) في مباراة الجولة الرابعة من الدوري المصري.

أداء الموسم الماضي

شارك محمد صبحي في 4 مباريات فقط طوال الموسم الماضي، واستقبل خلالها 3 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط.

ولعب صبحي مباراة في الدور الأول الموسم الماضي كانت أمام بتروجيت في الجولة الرابعة عشر، وانتهت باستقباله لهدف في التعادل بنتيجة (1-1).

وشارك صبحي في 3 مباريات خلال مرحلة التتويج باللقب أمام سيراميكا كليوباترا (2-2)، بتروجيت (3-1) وفاركو (2-0)، استقبل خلالهم هدفين (علماً بأنه خرج مصابا في مباراة سيراميكا واستقبل محمد عواد الهدف الثاني في اللقاء) وحافظ على نظافة شباكه في مباراة كانت أمام فاركو.

تفوق الموسم الحالي

ولكن في الموسم الحالي، لعب محمد صبحي 4 مباريات مثلما فعل الموسم الماضي، استقبل خلالها هدفًا واحدًا فقط، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

حافظ محمد صبحي على نظافة شباكه أمام كل من سيراميكا كليوباترا (2-0)، المقاولون العرب (0-0) وفاركو (1-0).

واهتزت شباك صبحي مع الزمالك في مباراة مودرن سبورت الماضية والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة (2-1).

هذه الإحصائية تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الدفاعي للزمالك، إلى جانب استعادة صبحي لثباته وحضوره الفني في حراسة المرمى.

