مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الجولة الرابعة من الدوري.. الأقل تهديفياً وتعثر الكبار باستثناء الزمالك

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:26 ص 27/08/2025
الدوري المصري

الدوري المصري

أسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري، بعد فوز الزمالك على نظيره فاركو، وتعادل المصري مع حرس الحدود، مساء الثلاثاء.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره فاركو بنتيجة (1-0)، بينما تعثر المصري بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) أمام نظيره حرس الحدود.

الجولة الرابعة من الدوري الأقل تهديفياً

عرفت الجولة الرابعة من الدوري المصري هذا الموسم، العديد من التغيرات، حيث أنها الجولة الأقل تهديفياً مقارنة بالجولات الـ3 الماضية.

الجولة الأولى: 15 هدفاً.

الجولة الثانية: 18 هدفاً.

الجولة الثالثة: 16 هدفاً.

الجولة الرابعة: 14 هدفاً.

وربما تعود الأسباب إلى انتهاء 3 مباريات من الجولة بالتعادل السلبي، وهي مباريات الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، إنبي والجونة، وغزل المحلة والأهلي.

تعثر الكبار باستثناء الزمالك

الجولة الرابعة من الدوري المصري، كانت شاهدة على سقوط العديد من الفرق الكبيرة والتي تنافس بشكل مباشر على اللقب خلال الموسم الحالي.

ومنذ بداية الموسم كانت تتنافس فرق الأهلي، الزمالك، بيراميدز والمصري على صدارة جدول الترتيب.

ولكن الجولة الرابعة عرفت تعثر 3 أندية هي الأهلي، بيراميدز والمصري، بينما نجح نادي الزمالك تجنب سقوط الكبار بفوزه على نادي فاركو.

وسقط بيراميدز خاسراً بنتيجة (2-1) أمام مودرن سبورت في أكبر مفاجآت الجولة الرابعة.

بينما تعثر النادي الأهلي أمام نظيره غزل المحلة بتعادل سلبي على ملعب الأخير.

وأخيراً تعثر المصري هو الآخر بتعادل إيجابي أمام حرس الحدود بنتيجة (1-1).

جدول ترتيب الدوري المصري

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي الدوري المصري المصري بيراميدز

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

