أسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري، بعد فوز الزمالك على نظيره فاركو، وتعادل المصري مع حرس الحدود، مساء الثلاثاء.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره فاركو بنتيجة (1-0)، بينما تعثر المصري بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) أمام نظيره حرس الحدود.

الجولة الرابعة من الدوري الأقل تهديفياً

عرفت الجولة الرابعة من الدوري المصري هذا الموسم، العديد من التغيرات، حيث أنها الجولة الأقل تهديفياً مقارنة بالجولات الـ3 الماضية.

الجولة الأولى: 15 هدفاً.

الجولة الثانية: 18 هدفاً.

الجولة الثالثة: 16 هدفاً.

الجولة الرابعة: 14 هدفاً.

وربما تعود الأسباب إلى انتهاء 3 مباريات من الجولة بالتعادل السلبي، وهي مباريات الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، إنبي والجونة، وغزل المحلة والأهلي.

تعثر الكبار باستثناء الزمالك

الجولة الرابعة من الدوري المصري، كانت شاهدة على سقوط العديد من الفرق الكبيرة والتي تنافس بشكل مباشر على اللقب خلال الموسم الحالي.

ومنذ بداية الموسم كانت تتنافس فرق الأهلي، الزمالك، بيراميدز والمصري على صدارة جدول الترتيب.

ولكن الجولة الرابعة عرفت تعثر 3 أندية هي الأهلي، بيراميدز والمصري، بينما نجح نادي الزمالك تجنب سقوط الكبار بفوزه على نادي فاركو.

وسقط بيراميدز خاسراً بنتيجة (2-1) أمام مودرن سبورت في أكبر مفاجآت الجولة الرابعة.

بينما تعثر النادي الأهلي أمام نظيره غزل المحلة بتعادل سلبي على ملعب الأخير.

وأخيراً تعثر المصري هو الآخر بتعادل إيجابي أمام حرس الحدود بنتيجة (1-1).

جدول ترتيب الدوري المصري