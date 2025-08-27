المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
لا راحة.. الزمالك يواصل تدريباته الأربعاء استعدادًا لوادي دجلة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

12:46 ص 27/08/2025
الزمالك

فريق الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، على مواصلة الأبيض لتدريباته الجماعية بشكل طبيعي اليوم الأربعاء.

وحسم فريق الزمالك تفوقه على نظيره فاركو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما لحساب مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري، وأقيم اللقاء على ملعب السلام.

"لن تشاهدوه معي".. يانيك فيريرا يتوعد سيف الجزيري

الزمالك يواصل تدريباته

جاء قرار الجهاز الفني لنادي الزمالك، بمواصلة التدريبات الجماعية دون راحة اليوم الأربعاء، عقب تحقيق الفوز أمام فاركو بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما.

وسيواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره وادي دجلة، في المباراة التي ستجمعهما بالجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، إذ يبحث الأبيض عن استمرار توهجه وتربعه على قمة جدول الترتيب.

فيريرا: الفوز أمام فاركو مستحق.. وحمدي يحتاج إلى الكثير من العمل

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يواجه نادي الزمالك نظيره وادي دجلة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري، ويقام اللقاء يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً على ملعب السلام.

ورفع نادي الزمالك رصيده إلى 10 نقاط ليتربع على قمة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه المصري وبتروجيت.

هدفان بـ6 نقاط.. شيكو بانزا يتألق بقميص الزمالك رغم الانتقاد

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري فاركو يانيك فيريرا

