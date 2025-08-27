استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، على مواصلة الأبيض لتدريباته الجماعية بشكل طبيعي اليوم الأربعاء.

وحسم فريق الزمالك تفوقه على نظيره فاركو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما لحساب مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري، وأقيم اللقاء على ملعب السلام.

"لن تشاهدوه معي".. يانيك فيريرا يتوعد سيف الجزيري

الزمالك يواصل تدريباته

جاء قرار الجهاز الفني لنادي الزمالك، بمواصلة التدريبات الجماعية دون راحة اليوم الأربعاء، عقب تحقيق الفوز أمام فاركو بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما.

وسيواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره وادي دجلة، في المباراة التي ستجمعهما بالجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، إذ يبحث الأبيض عن استمرار توهجه وتربعه على قمة جدول الترتيب.

فيريرا: الفوز أمام فاركو مستحق.. وحمدي يحتاج إلى الكثير من العمل

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يواجه نادي الزمالك نظيره وادي دجلة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري، ويقام اللقاء يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً على ملعب السلام.

ورفع نادي الزمالك رصيده إلى 10 نقاط ليتربع على قمة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه المصري وبتروجيت.

