تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة الخامسة من منافسات نسخة الموسم الحالي.

وأسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على الجولة الرابعة من الدوري المصري 2025-2026، وتنطلق الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري

الجمعة 29 أغسطس 2025

المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا - 6 مساء - ستاد المقاولون

البنك الأهلي × طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلام

الاتحاد السكندري × إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندرية

السبت 30 أغسطس 2025

الجونة × زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة

الأهلي × بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام

الإسماعيلي × غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

الأحد 31 أغسطس 2025

المصري × كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - برج العرب

مودرن سبورت × حرس الحدود - 6 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

وادي دجلة × الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام

سموحة × بتروجيت - 9 مساء - برج العرب

