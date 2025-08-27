المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:47 ص 27/08/2025
الدوري المصري

الدوري المصري

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة الخامسة من منافسات نسخة الموسم الحالي.

وأسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على الجولة الرابعة من الدوري المصري 2025-2026، وتنطلق الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل.

يلا كورة يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري

الجمعة 29 أغسطس 2025

المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا - 6 مساء - ستاد المقاولون

البنك الأهلي × طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلام

الاتحاد السكندري × إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندرية

السبت 30 أغسطس 2025

الجونة × زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة

أرقام من الجولة الرابعة في الدوري المصري

الأهلي × بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام

الإسماعيلي × غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

الأحد 31 أغسطس 2025

المصري × كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - برج العرب

مودرن سبورت × حرس الحدود - 6 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

وادي دجلة × الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام

سموحة × بتروجيت - 9 مساء - برج العرب

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

جدول مباريات اليوم

الزمالك الأهلي الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521539/بالمواعيد-والملاعب-جدول-مباريات-الجولة-الخامسة-من-الدوري-المصري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "حسام الدين جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/264" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري", "alternativeHeadline":"جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري", "description": "تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة الخامسة من منافسات نسخة الموسم الحالي. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/7/27/الدوري-المصري2025_7_27_16_54.webp", "keywords": "الدوري المصري,الأهلي,الزمالك", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521539/بالمواعيد-والملاعب-جدول-مباريات-الجولة-الخامسة-من-الدوري-المصري", "articleBody": "تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة الخامسة من منافسات نسخة الموسم الحالي.وأسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على الجولة الرابعة من الدوري المصري 2025-2026، وتنطلق الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل.يلا كورة يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريراوفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصريالجمعة 29 أغسطس 2025المقاولون العرب &times; سيراميكا كليوباترا - 6 مساء - ستاد المقاولونالبنك الأهلي &times; طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلامالاتحاد السكندري &times; إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندريةالسبت 30 أغسطس 2025الجونة &times; زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارةأرقام من الجولة الرابعة في الدوري المصريالأهلي &times; بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلامالإسماعيلي &times; غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويسالأحد 31 أغسطس 2025المصري &times; كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - برج العربمودرن سبورت &times; حرس الحدود - 6 مساء - ستاد هيئة قناة السويسوادي دجلة &times; الزمالك - 9 مساء - ستاد السلامسموحة &times; بتروجيت - 9 مساء - برج العربتعرف على ترتيب الدوري المصري من هناتعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هناجدول مباريات اليوم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/7/27/الدوري-المصري2025_7_27_16_54.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 27T11:47: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-27T12:08:27+03:00", "datePublished" : "2025-08-27T11:47:00+03:00" }