استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة أوسكار رويز، على الحكم الذي سيدير مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز أمام بيراميدز بعد التعادل السلبي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة، أما بيراميدز فيريد الفوز بعد الخسارة أمام مودرن سبورت في الجولة الرابعة أيضًا بنتيجة 2-1.

حكم قمة الأهلي وبيراميدز

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، إلى أن الإسباني خافيير روخاس سيكون حكمًا لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري.

وأدار الحكم الإسباني مباراة واحدة في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي 2025-26 كانت بين ريال فاليكانو وجيرونا وانتهت بفوز فاليكانو بنتيجة 3-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى.

روخاس أفضل حكم

في 24 يونيو الماضي، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن هوية الحكم الدولي الذي يتم الاعتماد عليه كثيرا في الدوري الإسباني.

ووقتها حصل الحكم الإسباني على أفضل حكم في "LaLiga EA Sports" بالموسم الماضي 2024-25، من الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) خلال تقريره السنوي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الحكم الذي ولد في 22 يونيو 1991، شارك لأول مرة في دوري الدرجة الأولى في عام 2017، ويحمل شهادة علم النفس من جامعة إيزابيل الأولى، وفي عام 2016 أدار الحكم الإسباني مباراة الإياب الحاسمة للصعود إلى الدرجة الأولى بين جيرونا وقرطبة.

وبعد عام، انضم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث أدار مباراة بين ليفانتي وديبورتيفو لاكورونيا، وفي عام 2021، كما حصل على جائزة جوروسيتا، التي تمنحها صحيفة "ماركا" لأفضل حكم في الموسم.

حتى الآن، أدار 152 مباراة في الدوري الإسباني، بإجمالي 519 بطاقة صفراء و15 طردًا مباشرًا، كما أدار 46 مباراة في دوري الدرجة الثانية و32 مباراة في كأس الملك.

ومن ثم أثبت الحكم المخضرم نفسه، وأدار مباريات في الدوري الإسباني للدرجة الثانية "ب"، وشارك في مسابقات عديدة مثل بطولة أوروبا تحت 19 عامًا، كأس ليبرتادوريس تحت 20 عامًا، كما قام بتحكيم مباريات في كل من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وفي عام 2022، عانى ألبيرولا من احتقان وريدي شديد في منطقة الترقوة، مما استلزم دخوله المستشفى وهدد مسيرته المهنية بشكل خطير.

أما في عام 2024، أدار مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المثيرة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتي انتهت بنتيجة 5-3 بعد الوقت الإضافي.

يعود لنفس المباراة

يشار إلى أن اتحاد الكرة المصري كان قد استعان بالحكم خافيير روخاس لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت يوم 12 يوليو 2024 ضمن مباريات الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم قبل الماضي 2023-24 في لقاء انتصر خلاله الفريق الأحمر بنتيجة 3-2.

في هذه المباراة بادر وسام أبو علي بالتسجيل للأهلي في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل فيستون ماييلي لبيراميدز في الدقيقة 25، ومن ثم أضاف أحمد سامي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 63 أحرز وسام أبو علي الهدف الثاني للأهلي والتعادل في هذه المباراة، الهدف الثالث للأهلي جاء في الوقت القاتل وأحرزه محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86، وبالتالي فإن الحكم الإسباني شاهد على الفوز القاتل.