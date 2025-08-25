المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رابطة الأندية تعلن.. 4 أهداف مرشحة للأفضل في الجولة الرابعة للدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:10 م 27/08/2025
رابطة الأندية

رابطة الأندية

أعلنت رابطة الأندية المحترفة مساء اليوم الأربعاء، عن 4 أهداف مرشحة للأفضل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وشهدت هذه الجولة تسجيل 14 هدفا فقط، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبي دون أهداف ومن بينهم مواجهة غزل المحلة والأهلي التي أقيمت في ملعب المحلة.

وبعيدا عن مباراة الأهلي والمحلة، فانتصر نادي الزمالك على فاركو بنتيجة 1-0 في نفس الجولة، وتعثر بيراميدز بالهزيمة من مودرن سبورت بنتيجة 2-1.

أفضل أهداف الجولة الرابعة

وأوضحت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأهداف المرشحة للأفضل جاءت كالتالي:

1- بيراميدز 1-2 مودرن سبورت.. وترشح من هذه المباراة هدف غنام محمد الذي أسكنه شباك أحمد الشناوي بالرأس في الدقيقة العاشرة.

2- كهرباء الإسماعيلية 1-2 سموحة.. ترشح من هذه المباراة هدف عبد القادر يحيى الذي جاء لسموحة في الوقت القاتل 90+1.

3- طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي.. ترشح هدف محمد عمار الذي جاء بالرأس في الدقيقة 14.

4- زد 1-2 وادي دجلة.. رغم فوز وادي دجلة في هذه المباراة إلا أن هدف أحمد عاطف لاعب زد ترشح لأن يكون الأفضل في هذه الجولة والذي جاء في الدقيقة 45+3 من زمن المباراة.

مباراة بيراميدز القادمة
رابطة الأندية، زد، وادي دجلة، الإسماعيلي، كهرباء ا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521607/رابطة-الأندية-تعلن-4-أهداف-مرشحة-للأفضل-في-الجولة-الرابعة-للدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"رابطة الأندية تعلن.. 4 أهداف مرشحة للأفضل في الجولة الرابعة للدوري", "alternativeHeadline":"4 أهداف مرشحة للأفضل في الجولة الرابعة للدوري", "description": "أعلنت رابطة الأندية المحترفة مساء اليوم الأربعاء، عن 4 أهداف مرشحة للأفضل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/10/19/347654581-283068047745235-3790665437096068657-n2024_10_19_22_40.webp", "keywords": "رابطة الأندية، زد، وادي دجلة، الإسماعيلي، كهرباء الإسماعيلية، سموحة، بيراميدز، مودرن سموحة", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521607/رابطة-الأندية-تعلن-4-أهداف-مرشحة-للأفضل-في-الجولة-الرابعة-للدوري", "articleBody": "أعلنت رابطة الأندية المحترفة مساء اليوم الأربعاء، عن 4 أهداف مرشحة للأفضل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.وشهدت هذه الجولة تسجيل 14 هدفا فقط، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبي دون أهداف ومن بينهم مواجهة غزل المحلة والأهلي التي أقيمت في ملعب المحلة.وبعيدا عن مباراة الأهلي والمحلة، فانتصر نادي الزمالك على فاركو بنتيجة 1-0 في نفس الجولة، وتعثر بيراميدز بالهزيمة من مودرن سبورت بنتيجة 2-1.أفضل أهداف الجولة الرابعةوأوضحت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأهداف المرشحة للأفضل جاءت كالتالي:1- بيراميدز 1-2 مودرن سبورت.. وترشح من هذه المباراة هدف غنام محمد الذي أسكنه شباك أحمد الشناوي بالرأس في الدقيقة العاشرة.2- كهرباء الإسماعيلية 1-2 سموحة.. ترشح من هذه المباراة هدف عبد القادر يحيى الذي جاء لسموحة في الوقت القاتل 90+1.3- طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي.. ترشح هدف محمد عمار الذي جاء بالرأس في الدقيقة 14.4- زد 1-2 وادي دجلة.. رغم فوز وادي دجلة في هذه المباراة إلا أن هدف أحمد عاطف لاعب زد ترشح لأن يكون الأفضل في هذه الجولة والذي جاء في الدقيقة 45+3 من زمن المباراة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/10/19/347654581-283068047745235-3790665437096068657-n2024_10_19_22_40.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 27T21:10: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-27T21:11:30+03:00", "datePublished" : "2025-08-27T21:10:00+03:00" }