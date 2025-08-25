أعلنت رابطة الأندية المحترفة مساء اليوم الأربعاء، عن 4 أهداف مرشحة للأفضل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وشهدت هذه الجولة تسجيل 14 هدفا فقط، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبي دون أهداف ومن بينهم مواجهة غزل المحلة والأهلي التي أقيمت في ملعب المحلة.

وبعيدا عن مباراة الأهلي والمحلة، فانتصر نادي الزمالك على فاركو بنتيجة 1-0 في نفس الجولة، وتعثر بيراميدز بالهزيمة من مودرن سبورت بنتيجة 2-1.

أفضل أهداف الجولة الرابعة

وأوضحت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأهداف المرشحة للأفضل جاءت كالتالي:

1- بيراميدز 1-2 مودرن سبورت.. وترشح من هذه المباراة هدف غنام محمد الذي أسكنه شباك أحمد الشناوي بالرأس في الدقيقة العاشرة.

2- كهرباء الإسماعيلية 1-2 سموحة.. ترشح من هذه المباراة هدف عبد القادر يحيى الذي جاء لسموحة في الوقت القاتل 90+1.

3- طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي.. ترشح هدف محمد عمار الذي جاء بالرأس في الدقيقة 14.

4- زد 1-2 وادي دجلة.. رغم فوز وادي دجلة في هذه المباراة إلا أن هدف أحمد عاطف لاعب زد ترشح لأن يكون الأفضل في هذه الجولة والذي جاء في الدقيقة 45+3 من زمن المباراة.