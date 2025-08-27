المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بقرار من فيريرا.. مصدر ليلا كورة: الجزيري يتدرب منفردًا في الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:20 م 27/08/2025
سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك

كشف مصدر موقف التونسي سيف الدين الجزيري، من المشاركة في تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره وادي دجلة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على ملعب السلام.

"لن تشاهدوه معي".. فيريرا يتوعد سيف الجزيري

الجزيري يتدرب منفردًا

أكد مصدر لـ"يلا كورة" أداء سيف الدين الجزيري لتدريبات منفردة قبل موعد المران الجماعي للأبيض، بناءً على قرار الجهاز الفني لنادي الزمالك.

وقال مصدر لـ"يلا كورة": "سيف الدين الجزيري خاض تدريبات منفردة اليوم الأربعاء بعيدًا عن المجموعة، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا".

ويأتي استبعاد الجزيري عن المشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك، بعد التصريحات التي أدلى بها يانيك فيريرا مدرب الأبيض، والتي أكد خلالها أن المهاجم التونسي سيبتعد عن المشاركة مع الفريق.

يلا كورة يكشف.. سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا في الزمالك

موقف الجزيري

قال يانيك فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي: "لن تشاهدون سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد، والفلسطيني عدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيًا".

وذكر مصدر لـ"يلا كورة" سبب الخلاف الذي نشب بين الجزيري وفيريرا، قائلًا: "حدثت مشادة بين يانيك فيريرا وسيف الجزيري خلال التدريبات التي سبقت مباراة فاركو، فيريرا كان يرغب في الدفع بالجزيري في مركز جديد كوسط مهاجم أو جناح".

وأضاف المصدر ذاته: "الجزيري عبر عن رفضه لطلب فيريرا وتطور الأمر لحدوث مشادة نشبت بينهما، وفيريرا اتخذ قراره باستبعاد الجزيري من حساباته بالفترة المقبلة".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك سيف الدين الجزيري يانيك فيريرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521608/بقرار-من-فيريرا-مصدر-ليلا-كورة-الجزيري-يتدرب-منفرد-ا-في-الزمالك", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بقرار من فيريرا.. مصدر ليلا كورة: الجزيري يتدرب منفردًا في الزمالك", "alternativeHeadline":"مصدر ليلا كورة: الجزيري يتدرب منفردًا في الزمالك", "description": "كشف مصدر موقف التونسي سيف الدين الجزيري، من المشاركة في تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/9/30/12024_9_30_11_7.webp", "keywords": "الزمالك-يانيك فيريرا-سيف الدين الجزيري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521608/بقرار-من-فيريرا-مصدر-ليلا-كورة-الجزيري-يتدرب-منفرد-ا-في-الزمالك", "articleBody": "كشف مصدر موقف التونسي سيف الدين الجزيري، من المشاركة في تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره وادي دجلة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على ملعب السلام."لن تشاهدوه معي".. فيريرا يتوعد سيف الجزيريالجزيري يتدرب منفردًاأكد مصدر لـ"يلا كورة" أداء سيف الدين الجزيري لتدريبات منفردة قبل موعد المران الجماعي للأبيض، بناءً على قرار الجهاز الفني لنادي الزمالك.وقال مصدر لـ"يلا كورة": "سيف الدين الجزيري خاض تدريبات منفردة اليوم الأربعاء بعيدًا عن المجموعة، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا".ويأتي استبعاد الجزيري عن المشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك، بعد التصريحات التي أدلى بها يانيك فيريرا مدرب الأبيض، والتي أكد خلالها أن المهاجم التونسي سيبتعد عن المشاركة مع الفريق.يلا كورة يكشف.. سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا في الزمالكموقف الجزيريقال يانيك فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي: "لن تشاهدون سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد، والفلسطيني عدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيًا".وذكر مصدر لـ"يلا كورة" سبب الخلاف الذي نشب بين الجزيري وفيريرا، قائلًا: "حدثت مشادة بين يانيك فيريرا وسيف الجزيري خلال التدريبات التي سبقت مباراة فاركو، فيريرا كان يرغب في الدفع بالجزيري في مركز جديد كوسط مهاجم أو جناح".وأضاف المصدر ذاته: "الجزيري عبر عن رفضه لطلب فيريرا وتطور الأمر لحدوث مشادة نشبت بينهما، وفيريرا اتخذ قراره باستبعاد الجزيري من حساباته بالفترة المقبلة".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/9/30/12024_9_30_11_7.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 27T21:20: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-27T21:21:36+03:00", "datePublished" : "2025-08-27T21:20:00+03:00" }