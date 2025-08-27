كشف مصدر موقف التونسي سيف الدين الجزيري، من المشاركة في تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره وادي دجلة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على ملعب السلام.

"لن تشاهدوه معي".. فيريرا يتوعد سيف الجزيري

الجزيري يتدرب منفردًا

أكد مصدر لـ"يلا كورة" أداء سيف الدين الجزيري لتدريبات منفردة قبل موعد المران الجماعي للأبيض، بناءً على قرار الجهاز الفني لنادي الزمالك.

وقال مصدر لـ"يلا كورة": "سيف الدين الجزيري خاض تدريبات منفردة اليوم الأربعاء بعيدًا عن المجموعة، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا".

ويأتي استبعاد الجزيري عن المشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك، بعد التصريحات التي أدلى بها يانيك فيريرا مدرب الأبيض، والتي أكد خلالها أن المهاجم التونسي سيبتعد عن المشاركة مع الفريق.

يلا كورة يكشف.. سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا في الزمالك

موقف الجزيري

قال يانيك فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي: "لن تشاهدون سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد، والفلسطيني عدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيًا".

وذكر مصدر لـ"يلا كورة" سبب الخلاف الذي نشب بين الجزيري وفيريرا، قائلًا: "حدثت مشادة بين يانيك فيريرا وسيف الجزيري خلال التدريبات التي سبقت مباراة فاركو، فيريرا كان يرغب في الدفع بالجزيري في مركز جديد كوسط مهاجم أو جناح".

وأضاف المصدر ذاته: "الجزيري عبر عن رفضه لطلب فيريرا وتطور الأمر لحدوث مشادة نشبت بينهما، وفيريرا اتخذ قراره باستبعاد الجزيري من حساباته بالفترة المقبلة".