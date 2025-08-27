المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

معاناة وضغوط بعد الرحيل عن أورلاندو.. كيف ترى الصحف الجنوب أفريقية أداء ريبيرو مع الأهلي؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:45 م 27/08/2025
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg

ما زالت وسائل الإعلام الجنوب أفريقية مهتمة بكل ما يتعلق بالمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي رغم رحيله عن أورلاندو بايرتس.

وتولى ريبيرو تدريب أورلاندو لمدة 3 سنوات قبل أن ينضم لقيادة الأهلي منذ نهاية شهر مايو الماضي.

وخاض المدرب الإسباني منافسات كأس العالم للأندية 2025، ثم أدار 3 مباريات للأهلي في الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

وينتظر الإسباني خوسيه ريبيرو مواجهة من العيار الثقيل ضد بيراميدز في مباراة تحمل شعار "لا بديل عن الفوز" يوم السبت المقبل.

طالع مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

ويستعرض "يلا كورة" ردود فعل الصحف الجنوب أفريقية على أداء ريبيرو مع الأهلي

kickoff

تزايد الضغوط على ريبيرو في الأهلي

سلط الموقع الجنوب أفريقي الشهير الضوء على تزايد الضغوط التي يواجهها خوسيه ريبيرو في الأهلي.

وقال إن بداية ريبيرو في الموسم الحالي كمدرب للأهلي لم تكن جيدة على الإطلاق.

وأضاف أنه رغم أن الأهلي لم يخسر حتى الآن، بفوزه في مباراة واحدة فقط وتعادل في اثنتين، إلا أن هناك موجة من الانتقادات للمدرب ريبيرو.

وأوضح أن التوترات بدأت تتصاعد بين مدرب أورلاندو السابق وقطاع من مشجعي الأهلي بسبب عدم وجود رضا كامل على نتائج الفريق الأحمر.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

soccer laduma

نتائج وأداء ريبيرو ليست مقنعة للأهلي

استعرض "soccer laduma" بداية مشوار ريبيرو في مصر منذ أن ترك أورلاندو بايرتس للانضمام إلى الأهلي، حيث وصفها بـ"الصعبة".

وأشرف ريبيرو على مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية والذي كان متواضعًا، حيث فشل في تحقيق أي فوز في البطولة بعد مواجهة إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

ويعاني المدرب الإسباني حتى الآن في الموسم الجديد من الدوري، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط وتعادل في مباراتين بالمسابقة المحلية.

ورغم البداية الخالية من الهزائم، فإن النتائج والأداء لم تكن مقنعة، وهو ما وضع ريبيرو تحت ضغوط متزايدة من الجماهير.

وسيواجه الأهلي نظيره بيراميدز في 30 أغسطس في الجولة الخامسة من الدوري بحثًا عن الفوز، رغم أن المنافس بدأ أيضًا الموسم بنتائج متذبذبة، بفوز واحد وتعادلين وخسارة.

الأهلي الدوري المصري بيراميدز ريبيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521622/-معاناة-وضغوط-بعد-الرحيل-عن-أورلاندو-كيف-ترى-الصحف-الجنوب-أفريقية-أداء-ريبيرو-مع-الأهلي-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" معاناة وضغوط بعد الرحيل عن أورلاندو.. كيف ترى الصحف الجنوب أفريقية أداء ريبيرو مع الأهلي؟", "alternativeHeadline":"كيف ترى الصحف الجنوب أفريقية أداء ريبيرو مع الأهلي؟", "description": "ما زالت وسائل الإعلام الجنوب أفريقية مهتمة بكل ما يتعلق بالمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي رغم رحيله عن أورلاندو بايرتس. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/19/112025_6_19_22_43.webp", "keywords": "ريبيرو-الأهلي-بيراميدز-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521622/-معاناة-وضغوط-بعد-الرحيل-عن-أورلاندو-كيف-ترى-الصحف-الجنوب-أفريقية-أداء-ريبيرو-مع-الأهلي-", "articleBody": "ما زالت وسائل الإعلام الجنوب أفريقية مهتمة بكل ما يتعلق بالمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي رغم رحيله عن أورلاندو بايرتس.وتولى ريبيرو تدريب أورلاندو لمدة 3 سنوات قبل أن ينضم لقيادة الأهلي منذ نهاية شهر مايو الماضي.وخاض المدرب الإسباني منافسات كأس العالم للأندية 2025، ثم أدار 3 مباريات للأهلي في الموسم الجديد من الدوري الممتاز.وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.وينتظر الإسباني خوسيه ريبيرو مواجهة من العيار الثقيل ضد بيراميدز في مباراة تحمل شعار "لا بديل عن الفوز" يوم السبت المقبل.طالع مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هناويستعرض "يلا كورة" ردود فعل الصحف الجنوب أفريقية على أداء ريبيرو مع الأهليkickoffتزايد الضغوط على ريبيرو في الأهلي سلط الموقع الجنوب أفريقي الشهير الضوء على تزايد الضغوط التي يواجهها خوسيه ريبيرو في الأهلي.وقال إن بداية ريبيرو في الموسم الحالي كمدرب للأهلي لم تكن جيدة على الإطلاق.وأضاف أنه رغم أن الأهلي لم يخسر حتى الآن، بفوزه في مباراة واحدة فقط وتعادل في اثنتين، إلا أن هناك موجة من الانتقادات للمدرب ريبيرو.وأوضح أن التوترات بدأت تتصاعد بين مدرب أورلاندو السابق وقطاع من مشجعي الأهلي بسبب عدم وجود رضا كامل على نتائج الفريق الأحمر.للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هناsoccer ladumaنتائج وأداء ريبيرو ليست مقنعة للأهلياستعرض "soccer laduma" بداية مشوار ريبيرو في مصر منذ أن ترك أورلاندو بايرتس للانضمام إلى الأهلي، حيث وصفها بـ"الصعبة".وأشرف ريبيرو على مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية والذي كان متواضعًا، حيث فشل في تحقيق أي فوز في البطولة بعد مواجهة إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.ويعاني المدرب الإسباني حتى الآن في الموسم الجديد من الدوري، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط وتعادل في مباراتين بالمسابقة المحلية.ورغم البداية الخالية من الهزائم، فإن النتائج والأداء لم تكن مقنعة، وهو ما وضع ريبيرو تحت ضغوط متزايدة من الجماهير.وسيواجه الأهلي نظيره بيراميدز في 30 أغسطس في الجولة الخامسة من الدوري بحثًا عن الفوز، رغم أن المنافس بدأ أيضًا الموسم بنتائج متذبذبة، بفوز واحد وتعادلين وخسارة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/19/112025_6_19_22_43.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 27T22:45: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-27T22:51:10+03:00", "datePublished" : "2025-08-27T22:45:00+03:00" }