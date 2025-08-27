30 انتقال من الأهلي للخارج في 10 سنوات

ما زالت وسائل الإعلام الجنوب أفريقية مهتمة بكل ما يتعلق بالمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي رغم رحيله عن أورلاندو بايرتس.

وتولى ريبيرو تدريب أورلاندو لمدة 3 سنوات قبل أن ينضم لقيادة الأهلي منذ نهاية شهر مايو الماضي.

وخاض المدرب الإسباني منافسات كأس العالم للأندية 2025، ثم أدار 3 مباريات للأهلي في الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

وينتظر الإسباني خوسيه ريبيرو مواجهة من العيار الثقيل ضد بيراميدز في مباراة تحمل شعار "لا بديل عن الفوز" يوم السبت المقبل.

ويستعرض "يلا كورة" ردود فعل الصحف الجنوب أفريقية على أداء ريبيرو مع الأهلي

kickoff

تزايد الضغوط على ريبيرو في الأهلي



سلط الموقع الجنوب أفريقي الشهير الضوء على تزايد الضغوط التي يواجهها خوسيه ريبيرو في الأهلي.

وقال إن بداية ريبيرو في الموسم الحالي كمدرب للأهلي لم تكن جيدة على الإطلاق.

وأضاف أنه رغم أن الأهلي لم يخسر حتى الآن، بفوزه في مباراة واحدة فقط وتعادل في اثنتين، إلا أن هناك موجة من الانتقادات للمدرب ريبيرو.

وأوضح أن التوترات بدأت تتصاعد بين مدرب أورلاندو السابق وقطاع من مشجعي الأهلي بسبب عدم وجود رضا كامل على نتائج الفريق الأحمر.

soccer laduma

نتائج وأداء ريبيرو ليست مقنعة للأهلي

استعرض "soccer laduma" بداية مشوار ريبيرو في مصر منذ أن ترك أورلاندو بايرتس للانضمام إلى الأهلي، حيث وصفها بـ"الصعبة".

وأشرف ريبيرو على مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية والذي كان متواضعًا، حيث فشل في تحقيق أي فوز في البطولة بعد مواجهة إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

ويعاني المدرب الإسباني حتى الآن في الموسم الجديد من الدوري، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط وتعادل في مباراتين بالمسابقة المحلية.

ورغم البداية الخالية من الهزائم، فإن النتائج والأداء لم تكن مقنعة، وهو ما وضع ريبيرو تحت ضغوط متزايدة من الجماهير.

وسيواجه الأهلي نظيره بيراميدز في 30 أغسطس في الجولة الخامسة من الدوري بحثًا عن الفوز، رغم أن المنافس بدأ أيضًا الموسم بنتائج متذبذبة، بفوز واحد وتعادلين وخسارة.