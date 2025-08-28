مصدر لـ يلا كورة: الأهلي يجدد عقد كريم فؤاد لثلاث سنوات

أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، إجراءات تجديد تعاقد كريم فؤاد الظهير الايمن للفريق الأول لكرة القدم، والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عقد جلسة مع عمر ناجي وكيل اللاعب، ولم تستغرق سوى ساعة، شهدت توقيع كريم فؤاد علي العقود بشكل رسمي لمدة ثلاث سنوات".

وتابع: "كريم فؤاد لم يكن له أي شروط، ووقع اللاعب علي عقود التجديد بعد اتفاق كامل بين الطرفين، نتيجة الجلسة التي عقدها معه محمد يوسف".

وكان النادي الأهلي قد ضم كريم فؤاد لصفوفه عام 2021، قادمًا من فريق النجوم.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، المقرر لها بعد غد السبت، في الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل السلبي بالجولة الماضية، أمام مضيفه غزل المحلة، على ملعب الأخير.