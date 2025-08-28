المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر لـ يلا كورة: الأهلي يجدد عقد كريم فؤاد لثلاث سنوات

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:21 م 28/08/2025
كريم فؤاد

كريم فؤاد لاعب الأهلي

أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، إجراءات تجديد تعاقد كريم فؤاد الظهير الايمن للفريق الأول لكرة القدم، والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

مصدر يكشف تفاصيل تجديد عقد كريم فؤاد في الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عقد جلسة مع عمر ناجي وكيل اللاعب، ولم تستغرق سوى ساعة، شهدت توقيع كريم فؤاد علي العقود بشكل رسمي لمدة ثلاث سنوات".

وتابع: "كريم فؤاد لم يكن له أي شروط، ووقع اللاعب علي عقود التجديد بعد اتفاق كامل بين الطرفين، نتيجة الجلسة التي عقدها معه محمد يوسف".

أزمة مستعصية.. كريم وشكري لغز مبكر في حسابات ريبيرو (تحليل)

وكان النادي الأهلي قد ضم كريم فؤاد لصفوفه عام 2021، قادمًا من فريق النجوم.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، المقرر لها بعد غد السبت، في الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قبل ريبيرو.. كيف كانت انطلاقة مدربي الأهلي ضد بيراميدز؟ (صور)

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل السلبي بالجولة الماضية، أمام مضيفه غزل المحلة، على ملعب الأخير.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إدارة الأهلي كريم فؤاد

