المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل ريبيرو.. كيف كانت انطلاقة مدربي الأهلي ضد بيراميدز؟ (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:52 م 27/08/2025 تعديل في 29/08/2025
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg

ينتظر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل ضد بيراميدز في مباراة تحمل شعار "لا بديل عن الفوز".

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

طالع مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

ودائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بينهما، وكان الصراع وصل إلى أشده بعدما انحصرت المنافسة على لقب الدوري بين الفريقين في الموسمين الماضيين.

ويحتاج الأهلي وبيراميدز إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد النتائج غير المُرضية التي حققها الفريقين هذا الموسم.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

ريبيرو.. المدرب السابع للأهلي الذي يواجه بيراميدز

التقى 6 مدربين في الأهلي مع بيراميدز "بمسماه الحالي" (5 أجانب، ومصري مؤقت).

ودائما ما كانت المواجهة الأولى لمدرب الأهلي ضد بيراميدز مثيرة ونتائجها لا يتوقعها أحد.

وانتصر رينيه فايلر وسامي قمصان ومارسيل كولر في أول مباراة لهم ضد بيراميدز.

للتعرف على نتائج مدربي الأهلي في أول مباراة لهم ضد بيراميدز اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

الأهلي الدوري المصري بيراميدز ريبيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521590/-قبل-ريبيرو-كيف-كانت-انطلاقة-مدربي-الأهلي-ضد-بيراميدز-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" قبل ريبيرو.. كيف كانت انطلاقة مدربي الأهلي ضد بيراميدز؟ (صور)", "alternativeHeadline":" قبل ريبيرو.. كيف كانت انطلاقة مدربي الأهلي ضد بيراميدز", "description": "ينتظر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل ضد بيراميدز في مباراة تحمل شعار "لا بديل عن الفوز". ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/يك2025_8_15_21_40.webp", "keywords": "ريبيرو-الأهلي-بيراميدز-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521590/-قبل-ريبيرو-كيف-كانت-انطلاقة-مدربي-الأهلي-ضد-بيراميدز-صور-", "articleBody": "ينتظر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل ضد بيراميدز في مباراة تحمل شعار "لا بديل عن الفوز".ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.طالع مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هناودائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بينهما، وكان الصراع وصل إلى أشده بعدما انحصرت المنافسة على لقب الدوري بين الفريقين في الموسمين الماضيين.ويحتاج الأهلي وبيراميدز إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد النتائج غير المُرضية التي حققها الفريقين هذا الموسم.وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هناريبيرو.. المدرب السابع للأهلي الذي يواجه بيراميدزالتقى&nbsp;6 مدربين في الأهلي مع بيراميدز "بمسماه الحالي" (5 أجانب، ومصري مؤقت).ودائما ما كانت المواجهة الأولى لمدرب الأهلي ضد بيراميدز مثيرة ونتائجها لا يتوقعها أحد.وانتصر رينيه فايلر وسامي قمصان ومارسيل كولر في أول مباراة لهم ضد بيراميدز.للتعرف على نتائج مدربي الأهلي في أول مباراة لهم ضد بيراميدز اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/يك2025_8_15_21_40.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 27T18:52: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-29T17:15:33+03:00", "datePublished" : "2025-08-27T18:52:00+03:00" }