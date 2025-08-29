بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

ينتظر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل ضد بيراميدز في مباراة تحمل شعار "لا بديل عن الفوز".

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

طالع مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

ودائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بينهما، وكان الصراع وصل إلى أشده بعدما انحصرت المنافسة على لقب الدوري بين الفريقين في الموسمين الماضيين.

ويحتاج الأهلي وبيراميدز إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد النتائج غير المُرضية التي حققها الفريقين هذا الموسم.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

ريبيرو.. المدرب السابع للأهلي الذي يواجه بيراميدز

التقى 6 مدربين في الأهلي مع بيراميدز "بمسماه الحالي" (5 أجانب، ومصري مؤقت).

ودائما ما كانت المواجهة الأولى لمدرب الأهلي ضد بيراميدز مثيرة ونتائجها لا يتوقعها أحد.

وانتصر رينيه فايلر وسامي قمصان ومارسيل كولر في أول مباراة لهم ضد بيراميدز.

للتعرف على نتائج مدربي الأهلي في أول مباراة لهم ضد بيراميدز اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى