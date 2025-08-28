المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أشرف نصار: طلبت ضم أحمد رضا للبنك.. وأخبرت الخطيب باستمرار أسامة فيصل

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

02:22 م 28/08/2025
أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي

أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أنه كان يرغب في التعاقد مع أحمد رضا لاعب خط وسط الأهلي، لكن مدرب الفريق الأحمر تمسك باستمراره، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تحدث معه بشأن إمكانية ضم أسامة فيصل.

أشرف نصار: مدرب الأهلي تمسك بأحمد رضا

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لم نكن نرغب في ضم رضا سليم أو عمر كمال من الأهلي، ولكنني تحدثت مع الكابتن محمود الخطيب بشأن إمكانية التعاقد مع أحمد رضا، لكنه أخبرني بأنه لن يغادر صفوف الفريق، بسبب رغبة المدرب في استمراره".

وواصل: "كان هناك حديث بيني وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بشأن انتقال أسامة فيصل للفريق الأحمر، لكنني أكدت استمراره بصفوف البنك".

رئيس نادي البنك الأهلي: طارق مصطفى فضل الاستمرار معنا رغم اهتمام الزمالك

وأتم: "طارق مصطفى أكد أنه يفضل استكمال مشروعه مع نادي البنك، رغم اهتمام الزمالك بالتعاقد معه في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، ولكنه رحب بقيادة الزمالك في الموسم الجديد إذا ظل الاهتمام بالتعاقد معه، وكنا وافقنا على ذلك".

مصدر لـ يلا كورة: البنك الأهلي يمنح طارق مصطفى فرصة أخيرة أمام الطلائع

وحصد نادي البنك الأهلي 3 نقاط حتى الآن، في أول 4 أسابيع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل في ثلاث مواجهات، وخسر مباراة وحيدة، بينما لم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن.

وكان البنك الأهلي قد عزز صفوفه بعدة صفقات في الميركاتو الصيفي، أبرزها مصطفى شلبي جناح الزمالك، وعمرو الجزار مدافع غزل المحلة.

مباراة البنك الاهلي القادمة
الأهلي البنك الأهلي أسامة فيصل

