كلام فى الكورة
4 ضربات في الرأس وطرد مزدوج.. أسباب ظهور 11 بطاقة حمراء في مواجهات الأهلي وبيراميدز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:26 م 29/08/2025
لا يخلو تاريخ مباريات الأهلي وبيراميدز من البطاقات الحمراء وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء غدٍ السبت على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

طالع مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

ودائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بينهما، وكان الصراع وصل إلى أشده بعدما انحصرت المنافسة على لقب الدوري بين الفريقين في الموسمين الماضيين.

ويحتاج الأهلي وبيراميدز إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد النتائج غير المُرضية التي حققها الفريقين هذا الموسم.

نتائج الأهلي وبيراميدز في الدوري

ستكون مواجهة الغد على صفيح ساخن، فالفريقان يبحثان عن استعادة الثقة وتصحيح الأوضاع بعد النتائج الأخيرة منذ انطلاقة الدوري.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

11 بطاقة حمراء في مواجهات الأهلي وبيراميدز

ما يدل على قوة المنافسة والصراع بين الأهلي وبيراميدز هو إشهار 11 بطاقة حمراء خلال مواجهتهما.

وتنوعت البطاقات الحمراء التي تم إشهارها بين التدخل العنيف والضرب في الرأس والاعتراض على الحكم.

وشهدت بعض المباريات "طردين في نفس اللقاء" مثلما حدث مع محمد الشيبي وخالد عبدالفتاح في فوز الأهلي بنتيجة 1-0، وأحمد أيمن منصور ورجب بكار في انتصار الأحمر بنتيجة 2-1 بالدوري الممتاز.

للتعرف على حالات البطاقات الحمراء التي حدثت في مباريات الأهلي وبيراميدز اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز

أخبار تهمك

