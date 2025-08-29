كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن الثنائي محمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر أصبحا لائقين طبيًا للمشاركة في مواجهة بيراميدز المرتقبة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

عودة بن رمضان وطاهر للأهلي

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن محمد علي بن رمضان شارك بصورة طبيعية في مران الفريق الذي أُقيم اليوم الجمعة، بينما شارك طاهر محمد طاهر أيضًا وأصبح قرار إشراكه في يد المدير الفني خوسيه ريبيرو.

وأضاف أن مروان عطية انتظم بشكل تدريجي في المران الجماعي لأول مرة اليوم، لكن فرص لحاقه بمباراة بيراميدز تبدو ضعيفة للغاية، خاصة أنه لم يخض بعد مرانًا كاملًا يشمل الالتحامات.

موعد المباراة وموقف الفريقين

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام بيراميدز على استاد السلام، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتعادلين، كان آخرهما أمام غزل المحلة في الجولة الماضية.

في المقابل، يتساوى بيراميدز مع الأهلي في نفس الرصيد (5 نقاط) من 4 مباريات، حيث حقق فوزًا وحيدًا وتعادلين، قبل أن يتعرض لهزيمته الأولى هذا الموسم أمام مودرن سبورت.

