المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

للمباراة الخامسة تواليًا.. البنك الأهلي لا يفوز في الدوري بتعادل جديد أمام طلائع الجيش

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:20 م 29/08/2025
البنك الأهلي

البنك الأهلي

واصل البنك الأهلي سلسلة تعثراته بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال المباراة الخامسة على التوالي بالدوري المصري الممتاز بعدما تعادل سلبيًا مع طلائع الجيش.

وأقيمت مباراة البنك الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

دخل البنك الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "عبد العزيز البلعوطي، عمرو الجزار، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، أحمد متعب، محمود عماد، محمد بن شرقي، أحمد مدبولي، أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد أمين أوفا".

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "محمد شعبان، فتح الله، أحمد علاء، خالد عوض، عمرو طارق، علي حمدي، حسام السويسي، غيث المدادحة، حامد الجابري، كريم طارق، إسماعيل أوجورو".

لم يشهد الشوط الأول أي أهداف بين البنك الأهلي وطلائع الجيش، حيث انتهت أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي.

ولم تتغير الأمور في الشوط الثاني بعدما ظل التعادل السلبي مسيطرا حتى نهاية المباراة.

وفشل البنك الأهلي تحت قيادة مدربه طارق مصطفى في تحقيق أي فوز هذا الموسم (تعادل في 4، خسر 1)، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 5 نقاط (فوز، تعادلين، هزيمتين).

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

الدوري المصري طلائع الجيش البنك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521826/للمباراة-الخامسة-توالي-ا-البنك-الأهلي-لا-يفوز-في-الدوري-بتعادل-جديد-أمام-طلائع-الجيش", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"للمباراة الخامسة تواليًا.. البنك الأهلي لا يفوز في الدوري بتعادل جديد أمام طلائع الجيش", "alternativeHeadline":"البنك الأهلي يواصل رحلة اللا فوز بتعادله مع طلائع الجيش", "description": "واصل البنك الأهلي سلسلة تعثراته بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال المباراة الخامسة على التوالي بالدوري المصري الممتاز بعدما تعادل سلبيًا مع طلائع الجيش. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/29/بنب-easy-resize-com2025_8_29_23_13.webp", "keywords": "البنك الأهلي-طلائع الجيش-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521826/للمباراة-الخامسة-توالي-ا-البنك-الأهلي-لا-يفوز-في-الدوري-بتعادل-جديد-أمام-طلائع-الجيش", "articleBody": "واصل البنك الأهلي سلسلة تعثراته بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال المباراة الخامسة على التوالي بالدوري المصري الممتاز بعدما تعادل سلبيًا مع طلائع الجيش.وأقيمت مباراة البنك الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنادخل البنك الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "عبد العزيز البلعوطي، عمرو الجزار، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، أحمد متعب، محمود عماد، محمد بن شرقي، أحمد مدبولي، أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد أمين أوفا".وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "محمد شعبان، فتح الله، أحمد علاء، خالد عوض، عمرو طارق، علي حمدي، حسام السويسي، غيث المدادحة، حامد الجابري، كريم طارق، إسماعيل أوجورو".لم يشهد الشوط الأول أي أهداف بين البنك الأهلي وطلائع الجيش، حيث انتهت أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي.ولم تتغير الأمور في الشوط الثاني بعدما ظل التعادل السلبي مسيطرا حتى نهاية المباراة.وفشل البنك الأهلي تحت قيادة مدربه طارق مصطفى في تحقيق أي فوز هذا الموسم (تعادل في 4، خسر 1)، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 5 نقاط (فوز، تعادلين، هزيمتين).للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/29/بنب-easy-resize-com2025_8_29_23_13.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 29T23:20: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-29T23:38:05+03:00", "datePublished" : "2025-08-29T23:20:00+03:00" }