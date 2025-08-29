واصل البنك الأهلي سلسلة تعثراته بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال المباراة الخامسة على التوالي بالدوري المصري الممتاز بعدما تعادل سلبيًا مع طلائع الجيش.

وأقيمت مباراة البنك الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

دخل البنك الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "عبد العزيز البلعوطي، عمرو الجزار، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، أحمد متعب، محمود عماد، محمد بن شرقي، أحمد مدبولي، أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد أمين أوفا".

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "محمد شعبان، فتح الله، أحمد علاء، خالد عوض، عمرو طارق، علي حمدي، حسام السويسي، غيث المدادحة، حامد الجابري، كريم طارق، إسماعيل أوجورو".

لم يشهد الشوط الأول أي أهداف بين البنك الأهلي وطلائع الجيش، حيث انتهت أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي.

ولم تتغير الأمور في الشوط الثاني بعدما ظل التعادل السلبي مسيطرا حتى نهاية المباراة.

وفشل البنك الأهلي تحت قيادة مدربه طارق مصطفى في تحقيق أي فوز هذا الموسم (تعادل في 4، خسر 1)، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 5 نقاط (فوز، تعادلين، هزيمتين).

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا