شدد رينان بيزيرا، والد خوان ألفينا لاعب الزمالك الجديد، على سعادته بانضمام نجله إلى الفريق الأبيض، مشيرا إلى أن تفضيله على أندية أخرى كان قرارا سهلا.

وكان ألفينا صاحب الـ22 عاما قد انضم إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم الحالي قادما من أولكسندريا الأوكراني.

وقال بيزيرا عبر قناة "DMC": "نحن في غاية السعادة بقبول عرض الزمالك ورفض عروض أخرى، ويمكنكم ملاحظة هذه السعادة على وجه خوان في الملعب واحتفالاته بأهداف وأهداف زملائه أيضا".

وأضاف: "كان من السهل أن نختار الزمالك خاصة بعدما احتضنته جماهير الفريق بكل هذا الحب والود والاحترام لمسيرته ونتمنى أن يواصل خوان رد الجميل من خلال ما يقدمه في الملعب".

البنك الأهلي يواصل رحلة اللا فوز بتعادله مع طلائع الجيش

وأوضح: "جمهور الزمالك رائع ويعشق ناديه ولاعبيه ويدافع عنهم ورأيت ذلك في تعليقاتهم على إنستجرام".

وواصل: "أنا شخصيا شعرت بأنني محتضن في مصر من قبل الجماهير والنادي وكل العاملين فيه، لهذا أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح".

واختتم تصريحاته قائلا: "أطالب بمناداة خوان باسم خوان بيزيرا لأن هذا هو الاسم الذي اشتهر به في أوكرانيا ونرغب في أن يكون معروفا بهذا الاسم أيضا في مصر، هذا ما يريده اللاعب وعائلته".

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا