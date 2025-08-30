تلقى فريق الأهلي خسارة من بيراميدز بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الجولة الخامسة من بطولة الدوري نسخة موسم 2025-2026.

هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي في بطولة الدوري خلال هذا الموسم، لكن النتائج تُعتبر سلبية بعد 4 مباريات، حيث لم يحقق الفريق سوى الفوز في مناسبة على حساب فاركو بنتيجة 4-1.

وتعادل فريق الأهلي مرتين، الأولى مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم التعادل مع غزل المحلة بنتيجة سلبية.

لمعرفة ترتيب الأهلي في الدوري المصري.. اضغط هنا

جلسة بقيادة الخطيب

علم "يلا كورة" في الساعات الأولى من صباح الأحد، أن محمود الخطيب سيعقد جلسة اليوم مع لجنة التخطيط من أجل مناقشة مصير المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو في ظل النتائج التي تحققت منذ بداية الموسم.

وكان ريبيرو قد تولى القيادة الفنية لفريق الأهلي مطلع الموسم الحالي بدلاً من السويسري مارسيل كولر، الذي رحل عقب الخروج من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة الموسم الماضي.

وتولى ريبيرو قيادة الأهلي بداية من بطولة كأس العالم للأندية، إلا أن الفريق الأحمر ودّع من منافسات دور المجموعات بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي، والتعادل مرتين مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

هجوم من الجماهير

هاجمت الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب "السلام" المدرب خوسيه ريبيرو، والتي طالبت برحيل المدير الفني الإسباني بسبب سوء النتائج.

وجاء طلب الجماهير نظرًا لسوء مستوى الفريق منذ بداية الموسم، الأمر الذي أدى إلى ابتعاد الفريق عن القمة بعد مرور خمس جولات.

شاهد.. جماهير الأهلي تهاجم ريبيرو