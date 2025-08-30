سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع الإثارة عندما تتجه أنظارهم إلى مواجهة الأهلي وبيراميدز والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ودائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بينهما، وكان الصراع وصل إلى أشده بعدما انحصرت المنافسة على لقب الدوري بين الفريقين في الموسمين الماضيين.

ويحتاج الأهلي وبيراميدز إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد النتائج غير المُرضية التي حققها الفريقين هذا الموسم.

الأهلي وبيراميدز.. صدام من أجل التصحيح وعودة الثقة

ستكون مواجهة الليلة على صفيح ساخن، فالفريقان يبحثان عن استعادة الثقة وتصحيح الأوضاع بعد النتائج الأخيرة منذ انطلاقة الدوري.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.

ويعول المارد الأحمر تحت قيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو الكثير على نجومه من أجل حسم لقاء بيراميدز وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، أشرف بنشرقي، ومحمد شريف.

في المقابل، يعاني فريق بيراميدز من بعض الغيابات المؤثرة وعلى رأسها مصطفى فتحي، رمضان صبحي، محمد الشيبي، ومحمود مرعي.

ريبيرو.. المدرب السابع للأهلي الذي يواجه بيراميدز

التقى 6 مدربين في الأهلي مع بيراميدز "بمسماه الحالي" (5 أجانب، ومصري مؤقت).

ودائما ما كانت المواجهة الأولى لمدرب الأهلي ضد بيراميدز مثيرة ونتائجها لا يتوقعها أحد.

وانتصر رينيه فايلر وسامي قمصان ومارسيل كولر في أول مباراة لهم ضد بيراميدز.

قبل ريبيرو.. كيف كانت انطلاقة مدربي الأهلي ضد بيراميدز؟ (صور)

الأهلي وبيراميدز يبحثان عن فوز غائب منذ أكثر من 400 يوم

لم تشهد آخر مباراتين بين الأهلي وبيراميدز أي فوز، حيث انتهت مواجهتي الموسم الماضي بالتعادل (1-1، 2-2).

وكان آخر فوز تحقق في تلك المواجهة يعود إلى يوم 22 يوليو 2024 (أي منذ 404 أيام) عندما انتصر الأهلي بنتيجة 1-0 على بيراميدز.

بينما آخر فوز حققه بيراميدز على الأهلي يعود إلى 23 يوليو 2023 بنتيجة 3-0.

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: الأهلي ضد بيراميدز

الحدث: الجولة الخامسة في الدوري المصري

التاريخ: 30 أغسطس 2025

الموعد: 9:00 مساء

الملعب: ستاد السلام

القناة الناقلة: أون سبورت

المعلق: أيمن الكاشف