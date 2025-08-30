المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأهلي وبيراميدز يبحثان عن نتيجة غائبة منذ "400 يوم" في الدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:05 ص 30/08/2025
الأهلي ضد بيراميدز

الأهلي ضد بيراميدز

سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع الإثارة عندما تتجه أنظارهم إلى مواجهة الأهلي وبيراميدز والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

ودائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بينهما، وكان الصراع وصل إلى أشده بعدما انحصرت المنافسة على لقب الدوري بين الفريقين في الموسمين الماضيين.

ويحتاج الأهلي وبيراميدز إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد النتائج غير المُرضية التي حققها الفريقين هذا الموسم.

الأهلي وبيراميدز.. صدام من أجل التصحيح وعودة الثقة

ستكون مواجهة الليلة على صفيح ساخن، فالفريقان يبحثان عن استعادة الثقة وتصحيح الأوضاع بعد النتائج الأخيرة منذ انطلاقة الدوري.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.

ويعول المارد الأحمر تحت قيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو الكثير على نجومه من أجل حسم لقاء بيراميدز وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، أشرف بنشرقي، ومحمد شريف.

في المقابل، يعاني فريق بيراميدز من بعض الغيابات المؤثرة وعلى رأسها مصطفى فتحي، رمضان صبحي، محمد الشيبي، ومحمود مرعي.

ريبيرو.. المدرب السابع للأهلي الذي يواجه بيراميدز

التقى 6 مدربين في الأهلي مع بيراميدز "بمسماه الحالي" (5 أجانب، ومصري مؤقت).

ودائما ما كانت المواجهة الأولى لمدرب الأهلي ضد بيراميدز مثيرة ونتائجها لا يتوقعها أحد.

وانتصر رينيه فايلر وسامي قمصان ومارسيل كولر في أول مباراة لهم ضد بيراميدز.

قبل ريبيرو.. كيف كانت انطلاقة مدربي الأهلي ضد بيراميدز؟ (صور)

الأهلي وبيراميدز يبحثان عن فوز غائب منذ أكثر من 400 يوم

لم تشهد آخر مباراتين بين الأهلي وبيراميدز أي فوز، حيث انتهت مواجهتي الموسم الماضي بالتعادل (1-1، 2-2).

وكان آخر فوز تحقق في تلك المواجهة يعود إلى يوم 22 يوليو 2024 (أي منذ 404 أيام) عندما انتصر الأهلي بنتيجة 1-0 على بيراميدز.

بينما آخر فوز حققه بيراميدز على الأهلي يعود إلى 23 يوليو 2023 بنتيجة 3-0.

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: الأهلي ضد بيراميدز

الحدث: الجولة الخامسة في الدوري المصري

التاريخ: 30 أغسطس 2025

الموعد: 9:00 مساء

الملعب: ستاد السلام

القناة الناقلة: أون سبورت

المعلق: أيمن الكاشف

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521832/-الأهلي-وبيراميدز-يبحثان-عن-نتيجة-غائبة-منذ-400-يوم-في-الدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" الأهلي وبيراميدز يبحثان عن نتيجة غائبة منذ "400 يوم" في الدوري", "alternativeHeadline":" الأهلي وبيراميدز يبحثان عن نتيجة غائبة منذ "400 يوم"", "description": "سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع الإثارة عندما تتجه أنظارهم إلى مواجهة الأهلي وبيراميدز والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/29/الق-easy-resize-com2025_8_29_23_55.webp", "keywords": "الأهلي-بيراميدز-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521832/-الأهلي-وبيراميدز-يبحثان-عن-نتيجة-غائبة-منذ-400-يوم-في-الدوري", "articleBody": "سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع الإثارة عندما تتجه أنظارهم إلى مواجهة الأهلي وبيراميدز والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت.ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هناودائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بينهما، وكان الصراع وصل إلى أشده بعدما انحصرت المنافسة على لقب الدوري بين الفريقين في الموسمين الماضيين.ويحتاج الأهلي وبيراميدز إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد النتائج غير المُرضية التي حققها الفريقين هذا الموسم.الأهلي وبيراميدز.. صدام من أجل التصحيح وعودة الثقةستكون مواجهة الليلة على صفيح ساخن، فالفريقان يبحثان عن استعادة الثقة وتصحيح الأوضاع بعد النتائج الأخيرة منذ انطلاقة الدوري.وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.ويعول المارد الأحمر تحت قيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو الكثير على نجومه من أجل حسم لقاء بيراميدز وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، أشرف بنشرقي، ومحمد شريف.في المقابل، يعاني فريق بيراميدز من بعض الغيابات المؤثرة وعلى رأسها مصطفى فتحي، رمضان صبحي، محمد الشيبي، ومحمود مرعي.ريبيرو.. المدرب السابع للأهلي الذي يواجه بيراميدزالتقى 6 مدربين في الأهلي مع بيراميدز "بمسماه الحالي" (5 أجانب، ومصري مؤقت).ودائما ما كانت المواجهة الأولى لمدرب الأهلي ضد بيراميدز مثيرة ونتائجها لا يتوقعها أحد.وانتصر رينيه فايلر وسامي قمصان ومارسيل كولر في أول مباراة لهم ضد بيراميدز.قبل ريبيرو.. كيف كانت انطلاقة مدربي الأهلي ضد بيراميدز؟ (صور)الأهلي وبيراميدز يبحثان عن فوز غائب منذ أكثر من 400 يوملم تشهد آخر مباراتين بين الأهلي وبيراميدز أي فوز، حيث انتهت مواجهتي الموسم الماضي بالتعادل (1-1، 2-2).وكان آخر فوز تحقق في تلك المواجهة يعود إلى يوم 22 يوليو 2024 (أي منذ 404 أيام) عندما انتصر الأهلي بنتيجة 1-0 على بيراميدز.بينما آخر فوز حققه بيراميدز على الأهلي يعود إلى 23 يوليو 2023 بنتيجة 3-0.بطاقة المباراة:طرفا اللقاء: الأهلي ضد بيراميدزالحدث: الجولة الخامسة في الدوري المصريالتاريخ: 30 أغسطس 2025الموعد: 9:00 مساءالملعب: ستاد السلامالقناة الناقلة: أون سبورتالمعلق: أيمن الكاشف", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/29/الق-easy-resize-com2025_8_29_23_55.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 30T00:05: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-30T00:12:09+03:00", "datePublished" : "2025-08-30T00:05:00+03:00" }