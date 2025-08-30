يلا كورة يكشف ..كيف يفكر ريبيرو لمواجهة بيراميدز؟

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة مهمة وقوية في التاسعة من مساء اليوم على استاد السلام أمام ضيفه بيراميدز في الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري.

وعلم يلا كورة أن خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي عقد محاضرتين مطولتين مع لاعبيه مساء الخميس الماضي، كانت قبل المران الأخير والثانية كانت بفندق الإقامة.

قائمة الأهلي.. تواجد بن رمضان وطاهر أمام بيراميدز

وشهدت المحاضرة شرح تكليفات معينة للاعبين خلال المباراة والتركيز على كيفية مواجهة انطلاقات المنافس خاصة من خط الوسط الذي يضم عناصر قوية.

وركز ريبيرو على ضرورة الحذر من سرعات المنافس في الكرات المرتدة وضرورة العمل على مواجهة الكرات العرضية في منطقة الجزاء.

ورغم مشاركة التونسي محمد علي بن رمضان في المران الأخير، فإن الجهاز الفني لا يزال تسيطر عليه عدم اليقين بخصوص الدفع به أساسيا.

ووفقا لما علمه مراسل يلا كورة، فعلى الأغلب سيكون التشكيل الرئيسي الذي سيخوض المباراة محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان "بيكهام" وكريم فؤاد بجانب أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان أو أحمد نبيل كوكا وأشرف بن شرقي ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شريف.

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا