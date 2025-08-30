المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. بلاغ الزمالك ضد مرتضى.. قائمة الأهلي.. وغيابات بيراميدز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:50 ص 30/08/2025
الأهلي ضد بيراميدز

الأهلي وبيراميدز

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها قائمة الأهلي وغيابات بيراميدز في المباراة المرتقبة بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق.

اقرأ التفاصيل: الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور

قائمة الأهلي.. تواجد بن رمضان وطاهر أمام بيراميدز في الدوري

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بيراميدز، المقرر لها السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: قائمة الأهلي.. تواجد بن رمضان وطاهر أمام بيراميدز

ثنائي هجومي وآخر في الدفاع.. غيابات بيراميدز أمام الأهلي بالدوري المصري

مباراة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في قمة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

اقرأ التفاصيل: غيابات بيراميدز أمام الأهلي بالدوري المصري

"انظروا إلى باريس سان جيرمان".. فيريرا يتحدث عن فرص الزمالك الضائعة في الدوري

كشف البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن الاستعدادات لمواجهة وادي دجلة، متحدثًا عن الفرص الضائعة وبدائل نبيل عماد دونجا.

اقرأ التفاصيل: انظروا إلى باريس.. رسائل فيريرا قبل لقاء الزمالك ودجلة

بقيادة محمود بسيوني.. الكشف عن حكام مباراة وادي دجلة والزمالك في الدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة وادي دجلة ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: الكشف عن حكام مباراة وادي دجلة والزمالك في الدوري

مصدر ليلا كورة: بن رمضان وطاهر لائقان طبيًا للمشاركة أمام بيراميدز

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن الثنائي محمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر أصبحا لائقين طبيًا للمشاركة في مواجهة بيراميدز المرتقبة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: مصدر ليلا كورة: بن رمضان وطاهر لائقان طبيًا

منتخب مصر تحت 17 عامًا يخسر أمام عمان في افتتاح مشواره بكأس الخليج للشباب

استهل منتخب مصر تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس الخليج للشباب (تحت 20 عامًا)، المقامة في مدينة أبها السعودية، بخسارة أمام نظيره العماني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضم الجولة الأولى من دور المجموعات.

اقرأ التفاصيل: منتخب مصر تحت 17 عامًا يخسر أمام عمان

"طفل مصري أصبح نجما".. صلاح يتحدث عن.. معاناته في تشيلسي.. بدايته مع ليفربول.. وتجديد أهدافه

تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول، عن عدة أمور متعلقة بذكرياته ووضعه الحالي مع "الريدز"، وأهدافه في الفترة المقبلة.

اقرأ التفاصيل: صلاح يتحدث عن.. معاناته في تشيلسي وبدايته مع ليفربول

معاناة زعيم الثغر مستمرة.. إنبي يقتحم المربع الذهبي باكتساح الاتحاد السكندري

حقق إنبي انتصارا كاسحًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: إنبي يقتحم المربع الذهبي باكتساح الاتحاد السكندري

الزمالك الأهلي ملف يلا كورة

