المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأبيض يفقد الصدارة.. الزمالك يسقط أمام وادي دجلة في خسارة تاريخية

محمد همام

كتب - محمد همام

11:03 م 31/08/2025
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg

تلقى فريق الزمالك خسارة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في لقاء أُقيم على ملعب "السلام" في ختام الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

وتُعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق الزمالك في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم، كما تُعد أول خسارة لـ"الفارس الأبيض" خلال تاريخ مواجهاته أمام وادي دجلة.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

تشكيل وادي دجلة أمام الزمالك: عمرو حسام، أحمد أيمن، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، عبد العاطي، محمود دياسطي، يوسف ويا، أحمد فاروق.

تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة: محمد صبحي، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.

تفاصيل المباراة

استطاع ناصر ماهر أن يضع فريق الزمالك في المقدمة في الدقيقة (11) من زمن أحداث المباراة.

وجاء الهدف بعد خطأ دفاعي من لاعب وادي دجلة، ليضغط عليه ناصر ماهر مستغلًا الخطأ في الخروج بالكرة، ويسدد كرة أرضية تمر بين قدمي حارس دجلة.

في الدقيقة (41)، كاد الفريق الدجلاوي أن يهدد مرمى الزمالك، إلا أن ناصر ماهر تدخل في الوقت المناسب، وأنقذ فريقه من انفراد لدجلة.

وفي الدقيقة (42)، سدد عبد الله السعيد كرة قوية ارتطمت بالحائط البشري لفريق دجلة، ثم ارتدت إلى حسام عبد المجيد، فسددها قوية لكنها خرجت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة (44)، أهدر ناصر ماهر فرصة تعزيز النتيجة، بعد مراوغة لاعب دجلة، ليسدد كرة أرضية ارتطمت بالدفاع، ثم شُتّتت الكرة.

وأنقذ محمد صبحي فرصة هدف لصالح دجلة في الدقيقة (52)، لتظل النتيجة 1-0 لصالح الزمالك.

وبعد مرور 60 دقيقة، استطاع أحمد فاروق أن يسجل هدف التعادل لصالح وادي دجلة، بتسديدة قوية مرت على يمين محمد صبحي.

المفاجأة تكررت مرة أخرى، بهدف ثانٍ عن طريق محمود دياسطي، الذي سدد في يسار مرمى الزمالك، لتصبح النتيجة 2-1.

وشهد اللقاء بعد ذلك بطاقتين حمراوين؛ الأولى لصالح مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" في الدقيقة (72)، ثم حصل إبراهيم البهنسي على البطاقة الثانية في الدقيقة (80).

الزمالك الدوري المصري وادي دجلة ترتيب الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522035/الأبيض-يفقد-الصدارة-الزمالك-يسقط-أمام-وادي-دجلة-في-خسارة-تاريخية", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد همام", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%85/134" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الأبيض يفقد الصدارة.. الزمالك يسقط أمام وادي دجلة في خسارة تاريخية", "alternativeHeadline":"لزمالك يسقط أمام وادي دجلة في خسارة تاريخية", "description": "تلقى فريق الزمالك خسارة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في لقاء أُقيم على ملعب "السلام" في ختام الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/31/zamalek12025_8_31_21_18.webp", "keywords": "الزمالك,وادي دجلة,الدوري المصري,ترتيب الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522035/الأبيض-يفقد-الصدارة-الزمالك-يسقط-أمام-وادي-دجلة-في-خسارة-تاريخية", "articleBody": "تلقى فريق الزمالك خسارة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في لقاء أُقيم على ملعب "السلام" في ختام الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.وتُعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق الزمالك في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم، كما تُعد أول خسارة لـ"الفارس الأبيض" خلال تاريخ مواجهاته أمام وادي دجلة.لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هناتشكيل وادي دجلة أمام الزمالك: عمرو حسام، أحمد أيمن، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، عبد العاطي، محمود دياسطي، يوسف ويا، أحمد فاروق.تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة: محمد صبحي، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.تفاصيل المباراةاستطاع ناصر ماهر أن يضع فريق الزمالك في المقدمة في الدقيقة (11) من زمن أحداث المباراة.وجاء الهدف بعد خطأ دفاعي من لاعب وادي دجلة، ليضغط عليه ناصر ماهر مستغلًا الخطأ في الخروج بالكرة، ويسدد كرة أرضية تمر بين قدمي حارس دجلة.في الدقيقة (41)، كاد الفريق الدجلاوي أن يهدد مرمى الزمالك، إلا أن ناصر ماهر تدخل في الوقت المناسب، وأنقذ فريقه من انفراد لدجلة.وفي الدقيقة (42)، سدد عبد الله السعيد كرة قوية ارتطمت بالحائط البشري لفريق دجلة، ثم ارتدت إلى حسام عبد المجيد، فسددها قوية لكنها خرجت أعلى المرمى.وفي الدقيقة (44)، أهدر ناصر ماهر فرصة تعزيز النتيجة، بعد مراوغة لاعب دجلة، ليسدد كرة أرضية ارتطمت بالدفاع، ثم شُتّتت الكرة.وأنقذ محمد صبحي فرصة هدف لصالح دجلة في الدقيقة (52)، لتظل النتيجة 1-0 لصالح الزمالك.وبعد مرور 60 دقيقة، استطاع أحمد فاروق أن يسجل هدف التعادل لصالح وادي دجلة، بتسديدة قوية مرت على يمين محمد صبحي.المفاجأة تكررت مرة أخرى، بهدف ثانٍ عن طريق محمود دياسطي، الذي سدد في يسار مرمى الزمالك، لتصبح النتيجة 2-1.وشهد اللقاء بعد ذلك بطاقتين حمراوين؛ الأولى لصالح مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" في الدقيقة (72)، ثم حصل إبراهيم البهنسي على البطاقة الثانية في الدقيقة (80).", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/31/zamalek12025_8_31_21_18.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 31T23:03: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-31T23:19:40+03:00", "datePublished" : "2025-08-31T23:03:00+03:00" }