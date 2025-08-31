تلقى فريق الزمالك خسارة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في لقاء أُقيم على ملعب "السلام" في ختام الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

وتُعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق الزمالك في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم، كما تُعد أول خسارة لـ"الفارس الأبيض" خلال تاريخ مواجهاته أمام وادي دجلة.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

تشكيل وادي دجلة أمام الزمالك: عمرو حسام، أحمد أيمن، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، عبد العاطي، محمود دياسطي، يوسف ويا، أحمد فاروق.

تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة: محمد صبحي، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.

تفاصيل المباراة

استطاع ناصر ماهر أن يضع فريق الزمالك في المقدمة في الدقيقة (11) من زمن أحداث المباراة.

وجاء الهدف بعد خطأ دفاعي من لاعب وادي دجلة، ليضغط عليه ناصر ماهر مستغلًا الخطأ في الخروج بالكرة، ويسدد كرة أرضية تمر بين قدمي حارس دجلة.

في الدقيقة (41)، كاد الفريق الدجلاوي أن يهدد مرمى الزمالك، إلا أن ناصر ماهر تدخل في الوقت المناسب، وأنقذ فريقه من انفراد لدجلة.

وفي الدقيقة (42)، سدد عبد الله السعيد كرة قوية ارتطمت بالحائط البشري لفريق دجلة، ثم ارتدت إلى حسام عبد المجيد، فسددها قوية لكنها خرجت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة (44)، أهدر ناصر ماهر فرصة تعزيز النتيجة، بعد مراوغة لاعب دجلة، ليسدد كرة أرضية ارتطمت بالدفاع، ثم شُتّتت الكرة.

وأنقذ محمد صبحي فرصة هدف لصالح دجلة في الدقيقة (52)، لتظل النتيجة 1-0 لصالح الزمالك.

وبعد مرور 60 دقيقة، استطاع أحمد فاروق أن يسجل هدف التعادل لصالح وادي دجلة، بتسديدة قوية مرت على يمين محمد صبحي.

المفاجأة تكررت مرة أخرى، بهدف ثانٍ عن طريق محمود دياسطي، الذي سدد في يسار مرمى الزمالك، لتصبح النتيجة 2-1.

وشهد اللقاء بعد ذلك بطاقتين حمراوين؛ الأولى لصالح مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" في الدقيقة (72)، ثم حصل إبراهيم البهنسي على البطاقة الثانية في الدقيقة (80).