كلام فى الكورة
حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:05 م 31/08/2025
منتخب مصر

منتخب مصر الأول لكرة القدم - صورة أرشيفية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن، القائمة المختارة لمعسكر شهر سبتمبر، المقرر انطلاقه غدًا الإثنين.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 5 سبتمبر بإستاد القاهرة، ثم يواجه بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر، في الجولة السابعة و الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

استعدادًا لتصفيات المونديال.. يلا كورة يكشف موعد انضمام صلاح ومرموش لمنتخب مصر

قائمة منتخب مصر.. صلاح يقود الفراعنة

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي ، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، عمرو الجزار، محمد ربيعة، محمد هاني، أحمد عيد، محمد حمدي

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن قائمة منتخب مصر

أخبار تهمك

