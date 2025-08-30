المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أصبحت شباكه المفضلة.. وليد الكرتي يكرس عقدته أمام الأهلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:24 م 30/08/2025
وليد الكرتي

الكرتي من مباراة الأهلي وبيراميدز

نجح اللاعب المغربي وليد الكرتي في تسجيل هدفين جديدين في مسيرته أمام النادي الأهلي، اليوم السبت.

وتفوق بيراميدز على الأهلي (2-0) في مباراة أقيمت بينهما على ملعب السلام ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري 2025-2026، ليصحح فريق المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش أوضاعه، إذ عاد إلى الانتصارات عقب الخسارة في مباراته الماضية أمام مودرن سبورت.

الكرتي يكرس عقدته أمام الأهلي

استطاع الكرتي أن يضع بيراميدز في المقدمة أمام الأهلي بعد 5 دقائق فقط.

وبدأت قصة هدف بيراميدز الأول في شباك الأهلي مع احتساب ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، سددها كريم حافظ في القائم الأيسر لتعود الكرة إلى وليد الكرتي الذي تابعها مجددًا في القائم الأيسر قبل أن تسكن مرمى الحارس محمد الشناوي الذي بدا لا حول له ولا قوة.

وفي الدقيقة 68، أضاف الكرتي هدفًا ثانيًا من ضربة رأسية لم يتمكن الشناوي من التصدي لها.

وواصل المغربي وليد الكرتي، رغم أنه يشغل مركز الوسط، تكريس عقدته أمام الأهلي، كالتالي:

- سجل: 5 أهداف

- صنع: هدفان

وساهم الكرتي بأهدافه السبعة أمام الأهلي خلال 18 مباراة في جميع المسابقات الرسمية، سواءً بقميص الوداد أو مع بيراميدز الذي انضم له صيف 2021.

يشار إلى أن الأهلي أصبح أكثر نادٍ استقبل أهدافًا من المغربي وليد الكرتي في مسيرته مع كرة القدم، بعدما كان متساويًا مع الجيش الملكي برصيد 3 أهداف.

ويتفوق الأهلي في النتائج على وليد الكرتي خلال المواجهات المباشرة السابقة، البالغ عددها 18، إذ فاز في 10 مباريات، وخسر 4، وتعادل 4 مرات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز وليد الكرتي

