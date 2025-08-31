أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد، على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة.. عودة أحمد حمدي

وشهدت القائمة عودة أحمد حمدي، محمد السيد وعمرو ناصر، بالإضافة للظهور الأول للحارس مهدي سليمان.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، ناصر ماهر، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، آدم كايد.

خط الهجوم: عمرو ناصر، ناصر منسي، عدي الدباغ، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

استبعاد محمد شحاتة من قائمة الزمالك للإصابة

وكشف الجهاز الطبي للفريق الأبيض عن إصابة محمد شحاتة لاعب الوسط، بشد عضلي، مما تسبب في استبعاده عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة.

وكان الفريق الأبيض قد اختتم تدريباته مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام وادي دجلة.