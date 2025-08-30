المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بقيادة محمود بسيوني.. الكشف عن حكام مباراة وادي دجلة والزمالك في الدوري المصري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:20 ص 30/08/2025
محمود بسيوني

محمود بسيوني

أعلن اتحاد الكرة عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة وادي دجلة ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد السلام المواجهة المرتقبة بين وادي دجلة والزمالك، يوم الأحد الموافق 31 أغسطس، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 9 مساء.

يلا كورة يكشف ..كيف يفكر ريبيرو لمواجهة بيراميدز؟

ويتولى محمود بسيوني مهمة حكم الساحة في اللقاء، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال (حكم مساعد أول)، ومحمود دين (حكم مساعد ثان)، إلى جانب الحكم الرابع صبحي العمراوي.

كما تم إسناد مهمة حكم تقنية الفيديو "VAR" إلى وائل فرحان، ويعاونه سامح عبد اللطيف.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري وادي دجلة

