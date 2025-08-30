أعلن اتحاد الكرة عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة وادي دجلة ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد السلام المواجهة المرتقبة بين وادي دجلة والزمالك، يوم الأحد الموافق 31 أغسطس، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 9 مساء.

يلا كورة يكشف ..كيف يفكر ريبيرو لمواجهة بيراميدز؟

ويتولى محمود بسيوني مهمة حكم الساحة في اللقاء، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال (حكم مساعد أول)، ومحمود دين (حكم مساعد ثان)، إلى جانب الحكم الرابع صبحي العمراوي.

كما تم إسناد مهمة حكم تقنية الفيديو "VAR" إلى وائل فرحان، ويعاونه سامح عبد اللطيف.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

