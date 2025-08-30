نجح نادي بيراميدز في التفوق على الأهلي، اليوم السبت، بثنائية نظيفة، في مباراة جمعتهما على ملعب السلام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويدين بيراميدز بالفضل في حصوله على النقاط كاملة أمام الأهلي إلى ثنائية المغربي وليد الكرتي في الدقيقتين 5 و68 على الترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الأهلي

لم يجد بيراميدز أي صعوبة في هزيمة الأهلي هذا المساء، ليستعيد فريق المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش انتصاراته بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام مودرن سبورت.

من جانبه، فشل الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو في تصحيح المسار، ليتلقى الهزيمة الأولى في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بعد تعادله في الجولة الأخيرة دون أهداف مع غزل المحلة.

يشار إلى أن الزمالك ما يزال يحتفظ بصدارة ترتيب الدوري المصري بـ10 نقاط من 4 مباريات.