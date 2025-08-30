المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الأهلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:02 م 30/08/2025
الأهلي

من مباراة الأهلي وبيراميدز

نجح نادي بيراميدز في التفوق على الأهلي، اليوم السبت، بثنائية نظيفة، في مباراة جمعتهما على ملعب السلام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويدين بيراميدز بالفضل في حصوله على النقاط كاملة أمام الأهلي إلى ثنائية المغربي وليد الكرتي في الدقيقتين 5 و68 على الترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الأهلي

لم يجد بيراميدز أي صعوبة في هزيمة الأهلي هذا المساء، ليستعيد فريق المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش انتصاراته بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام مودرن سبورت.

من جانبه، فشل الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو في تصحيح المسار، ليتلقى الهزيمة الأولى في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بعد تعادله في الجولة الأخيرة دون أهداف مع غزل المحلة.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

يشار إلى أن الزمالك ما يزال يحتفظ بصدارة ترتيب الدوري المصري بـ10 نقاط من 4 مباريات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز

