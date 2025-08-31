اختتم نادي الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره وادي دجلة، المقرر إقامتها غدًا الأحد، على أرضية استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، في مواصلة نتائجه الإيجابية مع الزمالك، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية.

كيف يفكر فيريرا قبل لقاء وادي دجلة؟

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن يانيك فيريرا قد طالب لاعبيه بالضغط الهجومي منذ الدقائق الأولى، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، لتسهيل مهمة الفريق الأبيض.

وأوضح المصدر أن فيريرا طالب لاعبيه بالالتزام الدفاعي أيضًا، لتأمين الخط الخلفي والحفاظ على نظافة شباكه، والتي نجح فيها خلال 3 من أول 4 مباريات هذا الموسم.

وأشار إلى أن المدرب البلجيكي يميل للحفاظ على التشكيل الذي اعتمد عليه في المباراتين الماضيتين، مع إجراء تعديل وحيد بخط الوسط، لتعويض غياب نبيل عماد دونجا، الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

ويفاضل فيريرا بين الثنائي المغربي صلاح مصدق وسيف جعفر، لشغل مركز لاعب الوسط الدفاعي، بجوار عبد الله السعيد، بينما سيشارك خوان ألفينا بيزيرا وشيكو بانزا برفقة عدي الدباغ في خط الهجوم.