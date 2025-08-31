مصدر ليلا كورة: الأهلي يستقر على رحيل ريبيرو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء استقرت على رحيل المدير الفني للفريق، الإسباني خوسيه ريبيرو خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة" أن الإدارة تدرس حاليًا عقد المدرب بكامل بنوده، بما في ذلك الشرط الجزائي، من أجل حسم طريقة إنهاء التعاقد بشكل رسمي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ريبيرو لم يتواجد في مقر النادي اليوم، ولم تحدث أي جلسات معه حتى الآن.

وأكمل المصدر أن الفريق حصل على راحة لمدة 3 أيام، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخاض الأهلي 4 مباريات في الدوري هذا الموسم تحت قيادة ريبيرو، استطاع أن يجمع 5 نقاط، من فوز وتعادلين وهزيمة، من أصل 12 نقطة.

ولا شك أن بداية ريبيرو مع الأهلي، تدخل ضمن الأسوأ من بين مدربي الفريق الأحمر على مدار تاريخ النادي الذي بدأ 1907. مزيد من التفاصيل

وتلقى الأهلي هزيمة من بيراميدز أمس السبت، بنتيجة 2-0، وهي المباراة التي قد تكون الأخيرة لريبيرو.