المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

5 رُشِّحوا للأهلي من قبل.. مدربون متاحون بعد رحيل ريبيرو (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

07:28 م 31/08/2025
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg

أعلن النادي الأهلي بصورة رسمية رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد الخسارة من فريق بيراميدز بهدفين دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب "السلام" ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

وجاء رحيل ريبيرو بعد سلسلة من النتائج السلبية، خاصة في بطولة الدوري، بعد الخسارة من بيراميدز والتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم مع غزل المحلة بدون أهداف.

وعلم "يلا كورة" في وقت سابق أن هناك اتجاها داخل أروقة النادي الأهلي لإسناد المهمة إلى المدرب عماد النحاس لقيادة الفريق بصورة مؤقتة، خاصة أنه سبق أن قام بنفس المهمة في الموسم الماضي بعد رحيل السويسري مارسيل كولر.

ومن المقرر أن يناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ملف المدير الفني الأجنبي، خاصة أن هناك فرصة لاختيار البديل بسبب التوقف الدولي الحالي حتى منتصف شهر سبتمبر.

ماذا قدّم ريبيرو؟

بداية ريبيرو كانت قبل 3 أشهر تقريبًا، حيث جاء بعدما قرر إنهاء مسيرته مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لتكون الانطلاقة من الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة في مونديال الأندية.

ولم يحقق الأهلي في ولاية ريبيرو من حيث البطولة العالمية أي فوز، بعد التعادل مع إنتر ميامي سلبيًا، ثم الخسارة من بالميراس بنتيجة 2-0، والتعادل مع بورتو بنتيجة 4-4.

ثم في بطولة الدوري، لم يحقق فريق الأهلي الفوز سوى في مناسبة كانت في الجولة الثانية أمام فاركو بنتيجة 4-1.

لمعرفة المدربين المتاحين لقيادة الأهلي.. اضغط هنا أو اطّلع على الألبوم المرفق في الموضوع

الأهلي الدوري المصري بيراميدز ريبيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522006/5-ر-ش-حوا-للأهلي-من-قبل-مدربون-متاحون-بعد-رحيل-ريبيرو-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد همام", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%85/134" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"5 رُشِّحوا للأهلي من قبل.. مدربون متاحون بعد رحيل ريبيرو (صور)", "alternativeHeadline":"مدربون متاحون بعد رحيل ريبيرو", "description": "أعلن النادي الأهلي بصورة رسمية رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد الخسارة من فريق بيراميدز بهدفين دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب "السلام" ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/28/18d8202b-7dd8-4d79-a843-324b3e2892912025_8_28_15_11.webp", "keywords": "ريبيرو,الأهلي,الدوري المصري,بيراميدز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522006/5-ر-ش-حوا-للأهلي-من-قبل-مدربون-متاحون-بعد-رحيل-ريبيرو-صور-", "articleBody": "أعلن النادي الأهلي بصورة رسمية رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد الخسارة من فريق بيراميدز بهدفين دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب "السلام" ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.وجاء رحيل ريبيرو بعد سلسلة من النتائج السلبية، خاصة في بطولة الدوري، بعد الخسارة من بيراميدز والتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم مع غزل المحلة بدون أهداف.وعلم "يلا كورة" في وقت سابق أن هناك اتجاها داخل أروقة النادي الأهلي لإسناد المهمة إلى المدرب عماد النحاس لقيادة الفريق بصورة مؤقتة، خاصة أنه سبق أن قام بنفس المهمة في الموسم الماضي بعد رحيل السويسري مارسيل كولر.ومن المقرر أن يناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ملف المدير الفني الأجنبي، خاصة أن هناك فرصة لاختيار البديل بسبب التوقف الدولي الحالي حتى منتصف شهر سبتمبر.ماذا قدّم ريبيرو؟بداية ريبيرو كانت قبل 3 أشهر تقريبًا، حيث جاء بعدما قرر إنهاء مسيرته مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لتكون الانطلاقة من الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة في مونديال الأندية.ولم يحقق الأهلي في ولاية ريبيرو من حيث البطولة العالمية أي فوز، بعد التعادل مع إنتر ميامي سلبيًا، ثم الخسارة من بالميراس بنتيجة 2-0، والتعادل مع بورتو بنتيجة 4-4.ثم في بطولة الدوري، لم يحقق فريق الأهلي الفوز سوى في مناسبة كانت في الجولة الثانية أمام فاركو بنتيجة 4-1.لمعرفة المدربين المتاحين لقيادة الأهلي.. اضغط هنا أو اطّلع على الألبوم المرفق في الموضوع", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/28/18d8202b-7dd8-4d79-a843-324b3e2892912025_8_28_15_11.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 31T19:28: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-31T19:28:48+03:00", "datePublished" : "2025-08-31T19:28:00+03:00" }