أعلن النادي الأهلي بصورة رسمية رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد الخسارة من فريق بيراميدز بهدفين دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب "السلام" ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

وجاء رحيل ريبيرو بعد سلسلة من النتائج السلبية، خاصة في بطولة الدوري، بعد الخسارة من بيراميدز والتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم مع غزل المحلة بدون أهداف.

وعلم "يلا كورة" في وقت سابق أن هناك اتجاها داخل أروقة النادي الأهلي لإسناد المهمة إلى المدرب عماد النحاس لقيادة الفريق بصورة مؤقتة، خاصة أنه سبق أن قام بنفس المهمة في الموسم الماضي بعد رحيل السويسري مارسيل كولر.

ومن المقرر أن يناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ملف المدير الفني الأجنبي، خاصة أن هناك فرصة لاختيار البديل بسبب التوقف الدولي الحالي حتى منتصف شهر سبتمبر.

ماذا قدّم ريبيرو؟

بداية ريبيرو كانت قبل 3 أشهر تقريبًا، حيث جاء بعدما قرر إنهاء مسيرته مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لتكون الانطلاقة من الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة في مونديال الأندية.

ولم يحقق الأهلي في ولاية ريبيرو من حيث البطولة العالمية أي فوز، بعد التعادل مع إنتر ميامي سلبيًا، ثم الخسارة من بالميراس بنتيجة 2-0، والتعادل مع بورتو بنتيجة 4-4.

ثم في بطولة الدوري، لم يحقق فريق الأهلي الفوز سوى في مناسبة كانت في الجولة الثانية أمام فاركو بنتيجة 4-1.

