كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
"شعرنا بالذنب والتقصير تجاهكم".. زيزو يعتذر لجماهير الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:35 م 31/08/2025
زيزو الأهلي

أحمد سيد زيزو

تقدم أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي بالاعتذار، عقب خسارة فريقه أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وأقيمت أحداثها على ملعب السلام.

وسقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره بيراميدز، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

رسميًا.. الأهلي يوجه الشكر للإسباني ريبييرو

اعتذار زيزو

توجه أحمد سيد زيزو، بالاعتذار إلى جماهير الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وذلك بعد سقوط الفريق في فخ الهزيمة أمام بيراميدز وسط حالة من تراجع المستوى.

وجاء منشور زيزو، على النحو التالي: "جماهير الأهلي العظيمة، أعرف أن هذا وقت للشامتين خصوصا أنها فرصه لا تأتي كثيرا و لن تتكرر مره اخري ان شاء الله و لذلك، إن الاعتذار واجب علينا، فقد شعرنا جميعًا بالذنب والتقصير تجاهكم في النتائج الأخيرة التي لم تكن على مستوى طموحاتكم ولا تليق بمكانة نادينا الكبير".

وأضاف: "لقد قصّرنا في حق أنفسنا أولًا، ثم في حقكم أنتم الذين لم تبخلوا يومًا بالدعم والوفاء، أعترف أن ما قُدِّم لا يليق بروح الأهلي ولا بتاريخكم المشرّف، وأن ما حدث ترك في نفوسنا جرحًا عميقًا كما ترك في نفوسكم ألمًا وغضبًا. لكنّ الفرق العظيمة لا تُقاس بما تتعرض له من عثرات، بل بقدرتها على النهوض من جديد، والأهلي لم يعرف يومًا الاستسلام".

مصدر ليلا كورة: الأهلي يتجه إلى تعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا

مشاركة زيزو

شارك أحمد سيد زيزو، بقميص الأهلي أمام بيراميدز، خلال 90 دقيقة بعد أن شارك في المباراة بشكل أساسي، وظل حتى صافرة النهاية.

ولمس أحمد زيزو الكرة 36 مرة، وأرسل 11 تمريرة صحيحة من إجمالي 14 بنسبة نجاح وصلت 79%.

وفاز زيزو بالتحام واحد من إجمالي 6 وخسر الاستحواذ خلال 14 مرة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز أحمد سيد زيزو

