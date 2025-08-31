كشف الجهاز الفني لنادي وادي دجلة، بقيادة محمد الشيخ، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقود اللقاء تحكيميًا محمود بسيوني.

تشكيل وادي دجلة أمام الزمالك

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج.

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، عبد العاطي.

خط الهجوم: محمود دياسطي، يوسف ويا، أحمد فاروق.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: عمرو شعبان، شادي ماهر، عمر عدلي، سيف تقا، علي حسين، ميس كاندروب، وينفول كوبينا، فرانك بولي، أحمد الشيمي.

ترتيب وادي دجلة والزمالك

يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط ، وذلك عقب مرور 4 جولات من عمر المسابقة.

ويتواجد وادي دجلة في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 4 نقاط، إذ نجح الفريق في تحقيق فوز واحد، وتعادل في لقاء، وسقط في فخ الهزيمة خلال مناسبتين.