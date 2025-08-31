أعلن يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة، في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب السلام.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقود اللقاء تحكيميًا محمود بسيوني.

تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

ويدخل الزمالك مباراته أمام وادي دجلة، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي " الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: مهدي سليمان، أحمد فتوح، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد حمدي، آدم كايد، ناصر منسي.

ترتيب الدوري المصري

يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط ، وذلك عقب مرور 4 جولات من عمر المسابقة.

وشارك الزمالك في 4 مواجهات بالدوري المصري، ونجح في تحقيق 3 انتصارات أمام سيراميكا كليوباترا، مودرن سبورت، فاركو، وتعادل أمام المقاولون العرب.