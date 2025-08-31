قراءة في تشكيل وادي دجلة والزمالك في الدوري (فيديو)

زوار "يلا كورة" ننقل لكم الوصف التحليلي ما قبل مباراة وادي دجلة أمام الزمالك، والتي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقود اللقاء تحكيميًا محمود بسيوني.

تشكيل وادي دجلة أمام الزمالك

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج.

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، عبد العاطي.

خط الهجوم: محمود دياسطي، يوسف ويا، أحمد فاروق.

تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

ويدخل الزمالك مباراته أمام وادي دجلة، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي " الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.

ترتيب وادي دجلة والزمالك

يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط ، وذلك عقب مرور 4 جولات من عمر المسابقة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مناسبة واحدة.

ويتواجد وادي دجلة في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 4 نقاط، إذ نجح الفريق في تحقيق فوز واحد، وتعادل في لقاء، وسقط في فخ الهزيمة خلال مناسبتين.