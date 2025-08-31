المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قراءة في تشكيل وادي دجلة والزمالك في الدوري (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:10 م 31/08/2025
الزمالك

فريق الزمالك

زوار "يلا كورة" ننقل لكم الوصف التحليلي ما قبل مباراة وادي دجلة أمام الزمالك، والتي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقود اللقاء تحكيميًا محمود بسيوني.

الدباغ يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري

تشكيل وادي دجلة أمام الزمالك

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج.

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، عبد العاطي.

خط الهجوم: محمود دياسطي، يوسف ويا، أحمد فاروق.

دياسطي يقود الهجوم.. تشكيل وادي دجلة أمام الزمالك في الدوري

تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

ويدخل الزمالك مباراته أمام وادي دجلة، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي " الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.

ترتيب وادي دجلة والزمالك

يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط ، وذلك عقب مرور 4 جولات من عمر المسابقة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مناسبة واحدة.

ويتواجد وادي دجلة في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 4 نقاط، إذ نجح الفريق في تحقيق فوز واحد، وتعادل في لقاء، وسقط في فخ الهزيمة خلال مناسبتين.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري وادي دجلة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

