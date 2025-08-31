انتهت رحلة الإسباني خوسيه ريبييرو مع النادي الأهلي، بعد أن اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة التعادية بينهما بالتراضي، وجاء ذلك عقب سقوط الأهلي في فخ الهزيمة أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما.

وتعثر فريق الأهلي أمام نظيره بيراميدز، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، على أرضية ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

البداية الأسوأ على الإطلاق.. أين يقع ريبيرو بين مدربي الأهلي؟

مشوار ريبييرو مع الأهلي

ريبييرو عندما استقبل عرض الأهلي لتولي المهمة التدريبية له، لم يكن يدرك أنه لن يستطيع التأقلم مع الفريق رغم طول فترة الإعداد التي حصل عليها.

بدأ ريبييرو مهمته مع الأهلي عقب نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليستهل مشواره بمعسكر إعداد قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وواجه الأهلي فريق مونتيري المكسيكي وديًا تحضيرًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، إلا أن المستوى لم يكن على قدر التوقعات في ظل الصفقات العديدة التي أبرمها الأحمر تحضيرًا للمسابقة.

وخاض الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مباريات فقط، حيث ودع الأحمر منافسات المسابقة من دور المجموعات متذيلًا المجموعة الأولى.

وتعادل الأهلي في المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يخسر أمام بالميراس البرازيلي، ليتعادل أمام بورتو البرتغالي في نهاية رحلته.

واستمرت تعثرات ريبييرو رفقة الأهلي، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز مع الفريق في الدوري سوى في مباراة واحدة، بينما تعادل في مواجهتين وخسر في لقاء.

رسميًا.. الأهلي يوجه الشكر للإسباني ريبييرو

الأهلي يوجه الشكر لريبييرو

أعلن النادي الأهلي توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبييرو، عن الفترة التي قضاها على رأس المهمة الفنية للمارد الأحمر.

وأنهى الأهلي علاقته التعاقدية مع خوسيه ريبييرو وجهازه المعاون بالتراضي، وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، الذي تم خلاله مناقشة التقارير المقدمة من المدير الرياضي والمدير الفني.