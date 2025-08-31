المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مسيرة مخيبة للآمال والطموحات.. لمحات من مشوار ريبييرو مع الأهلي (صور)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:25 م 31/08/2025
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg

انتهت رحلة الإسباني خوسيه ريبييرو مع النادي الأهلي، بعد أن اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة التعادية بينهما بالتراضي، وجاء ذلك عقب سقوط الأهلي في فخ الهزيمة أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما.

وتعثر فريق الأهلي أمام نظيره بيراميدز، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، على أرضية ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

طالع محطات من مشوار ريبييرو مع الأهلي من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

البداية الأسوأ على الإطلاق.. أين يقع ريبيرو بين مدربي الأهلي؟

مشوار ريبييرو مع الأهلي

ريبييرو عندما استقبل عرض الأهلي لتولي المهمة التدريبية له، لم يكن يدرك أنه لن يستطيع التأقلم مع الفريق رغم طول فترة الإعداد التي حصل عليها.

بدأ ريبييرو مهمته مع الأهلي عقب نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليستهل مشواره بمعسكر إعداد قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وواجه الأهلي فريق مونتيري المكسيكي وديًا تحضيرًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، إلا أن المستوى لم يكن على قدر التوقعات في ظل الصفقات العديدة التي أبرمها الأحمر تحضيرًا للمسابقة.

وخاض الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مباريات فقط، حيث ودع الأحمر منافسات المسابقة من دور المجموعات متذيلًا المجموعة الأولى.

وتعادل الأهلي في المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يخسر أمام بالميراس البرازيلي، ليتعادل أمام بورتو البرتغالي في نهاية رحلته.

واستمرت تعثرات ريبييرو رفقة الأهلي، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز مع الفريق في الدوري سوى في مباراة واحدة، بينما تعادل في مواجهتين وخسر في لقاء.

طالع محطات من مشوار ريبييرو مع الأهلي من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

رسميًا.. الأهلي يوجه الشكر للإسباني ريبييرو

الأهلي يوجه الشكر لريبييرو

أعلن النادي الأهلي توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبييرو، عن الفترة التي قضاها على رأس المهمة الفنية للمارد الأحمر.

وأنهى الأهلي علاقته التعاقدية مع خوسيه ريبييرو وجهازه المعاون بالتراضي، وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، الذي تم خلاله مناقشة التقارير المقدمة من المدير الرياضي والمدير الفني.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري خوسيه ريبييرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522021/مسيرة-مخيبة-للآمال-والطموحات-لمحات-من-مشوار-ريبييرو-مع-الأهلي-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"مسيرة مخيبة للآمال والطموحات.. لمحات من مشوار ريبييرو مع الأهلي (صور)", "alternativeHeadline":"لمحات من مشوار ريبييرو مع الأهلي (صور)", "description": "انتهت رحلة الإسباني خوسيه ريبييرو مع النادي الأهلي، بعد أن اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة التعادية بينهما بالتراضي، وجاء ذلك عقب سقوط الأهلي في فخ الهزيمة أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/5/29/dsgsfgdh2025_5_29_23_34.webp", "keywords": "خوسيه ريبييرو-الأهلي-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522021/مسيرة-مخيبة-للآمال-والطموحات-لمحات-من-مشوار-ريبييرو-مع-الأهلي-صور-", "articleBody": "انتهت رحلة الإسباني خوسيه ريبييرو مع النادي الأهلي، بعد أن اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة التعادية بينهما بالتراضي، وجاء ذلك عقب سقوط الأهلي في فخ الهزيمة أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما.وتعثر فريق الأهلي أمام نظيره بيراميدز، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، على أرضية ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.طالع محطات من مشوار ريبييرو مع الأهلي من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.البداية الأسوأ على الإطلاق.. أين يقع ريبيرو بين مدربي الأهلي؟مشوار ريبييرو مع الأهليريبييرو عندما استقبل عرض الأهلي لتولي المهمة التدريبية له، لم يكن يدرك أنه لن يستطيع التأقلم مع الفريق رغم طول فترة الإعداد التي حصل عليها.بدأ ريبييرو مهمته مع الأهلي عقب نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليستهل مشواره بمعسكر إعداد قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.وواجه الأهلي فريق مونتيري المكسيكي وديًا تحضيرًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، إلا أن المستوى لم يكن على قدر التوقعات في ظل الصفقات العديدة التي أبرمها الأحمر تحضيرًا للمسابقة.وخاض الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مباريات فقط، حيث ودع الأحمر منافسات المسابقة من دور المجموعات متذيلًا المجموعة الأولى.وتعادل الأهلي في المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يخسر أمام بالميراس البرازيلي، ليتعادل أمام بورتو البرتغالي في نهاية رحلته.واستمرت تعثرات ريبييرو رفقة الأهلي، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز مع الفريق في الدوري سوى في مباراة واحدة، بينما تعادل في مواجهتين وخسر في لقاء.طالع محطات من مشوار ريبييرو مع الأهلي من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.رسميًا.. الأهلي يوجه الشكر للإسباني ريبييروالأهلي يوجه الشكر لريبييروأعلن النادي الأهلي توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبييرو، عن الفترة التي قضاها على رأس المهمة الفنية للمارد الأحمر.وأنهى الأهلي علاقته التعاقدية مع خوسيه ريبييرو وجهازه المعاون بالتراضي، وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، الذي تم خلاله مناقشة التقارير المقدمة من المدير الرياضي والمدير الفني.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/5/29/dsgsfgdh2025_5_29_23_34.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 31T21:25: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-31T21:30:08+03:00", "datePublished" : "2025-08-31T21:25:00+03:00" }