الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تفوق الغزلان.. أرقام مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:35 ص 01/09/2025
حقق فريق وادي دجلة فوزًا مفاجئًا، على حساب نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، بعدما تفوقت كتيبة "الغزلان" رقميًا على مدار أحداث المواجهة.

أرقام مباراة الزمالك ضد وادي دجلة.. استحواذ للغزلان وتألق صبحي

وتفوق وادي دجلة على صعيد الاستحواذ، بنسبة 56% مقابل 44% للزمالك، وفقًا لشبكة سوفا سكور، كما صنعت كتيبة الغزلان 3 فرص كبيرة للتسجيل.

فيريرا: وادي دجلة استحق الفوز على الزمالك.. وهذا سبب استبعاد معالي

وأطلق وادي دجلة 12 تسديدة مقابل 11 تسديدة للزمالك، وتصدى محمد صبحي حارس الزمالك لـ 4 كرات، بينما تصدى عمرو حسام حارس دجلة لكرة وحيدة.

وأكمل لاعبو وادي دجلة 317 تمريرة، مقابل 256 تمريرة للزمالك، وتحصل كلا الفريقين على بطاقة حمراء، بينما نال لاعبو وادي دجلة 6 بطاقات صفراء.

الزمالك يتفوق في المراوغات.. ودجلة الأخطر على المرمى

وأهدر لاعبو دجلة فرصة محققة للتسجيل عن طريق المهاجم علي حسين، بينما لم يصنع نادي الزمالك أي فرصة كبيرة خلال أحداث اللقاء، رغم تبديلات المدرب يانيك فيريرا بحثًا عن إدراك التعادل.

بعد الخسارة من وادي دجلة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

وتفوق الزمالك في الصراعات الثنائية بنسبة 65% مقابل 35% لدجلة، كما تفوق الزمالك على صعيد المراوغات، برصيد 6 مراوغات ناجحة مقابل 3 لكتيبة الغزلان.

ولمس لاعبو الفريق الأبيض الكرة في منطقة جزاء دجلة 22 مرة، مقابل 19 مرة لكتيبة المدرب محمد الشيخ.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري وادي دجلة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

