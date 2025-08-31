تفوق الغزلان.. أرقام مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

حقق فريق وادي دجلة فوزًا مفاجئًا، على حساب نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، بعدما تفوقت كتيبة "الغزلان" رقميًا على مدار أحداث المواجهة.

وتفوق وادي دجلة على صعيد الاستحواذ، بنسبة 56% مقابل 44% للزمالك، وفقًا لشبكة سوفا سكور، كما صنعت كتيبة الغزلان 3 فرص كبيرة للتسجيل.

وأطلق وادي دجلة 12 تسديدة مقابل 11 تسديدة للزمالك، وتصدى محمد صبحي حارس الزمالك لـ 4 كرات، بينما تصدى عمرو حسام حارس دجلة لكرة وحيدة.

وأكمل لاعبو وادي دجلة 317 تمريرة، مقابل 256 تمريرة للزمالك، وتحصل كلا الفريقين على بطاقة حمراء، بينما نال لاعبو وادي دجلة 6 بطاقات صفراء.

وأهدر لاعبو دجلة فرصة محققة للتسجيل عن طريق المهاجم علي حسين، بينما لم يصنع نادي الزمالك أي فرصة كبيرة خلال أحداث اللقاء، رغم تبديلات المدرب يانيك فيريرا بحثًا عن إدراك التعادل.

وتفوق الزمالك في الصراعات الثنائية بنسبة 65% مقابل 35% لدجلة، كما تفوق الزمالك على صعيد المراوغات، برصيد 6 مراوغات ناجحة مقابل 3 لكتيبة الغزلان.

ولمس لاعبو الفريق الأبيض الكرة في منطقة جزاء دجلة 22 مرة، مقابل 19 مرة لكتيبة المدرب محمد الشيخ.