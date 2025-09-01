المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: الزمالك راحة لمدة 4 أيام.. وفيريرا يطير لقضاء إجازة سريعة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:50 م 01/09/2025
الزمالك

فريق الزمالك

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة، بعد الخسارة أمام وادي دجلة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، تزامنًا مع بداية فترة التوقف الدولي.

وسقط نادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

مصدر بالزمالك ليلا كورة: لا نفكر في رحيل فيريرا.. ومستمر مع الفريق بشكل طبيعي

راحة للفريق وإجازة لفيريرا

كشف مصدر لـ"يلا كورة" أن فريق الزمالك حصل على راحة لمدة 4 أيام، في الوقت ذاته الذي سيطير فيه يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض، إلى بلاده في إجازة سريعة.

وأوضح المصدر ذاته أن فريق الزمالك، سيعود يوم الجمعة المقبل لاستئناف تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة المصري في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك

يضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره المصري، لحساب منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء يوم السبت الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق الزمالك لتحقيق الفوز أمام نظيره المصري، بحثًا عن التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري يانيك فيريرا

