المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الونش يعود أمام الأهلي.. ماذا تقول اللائحة؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:44 م 02/09/2025
محمود حمدي الونش

محمود حمدي الونش

تعرض محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، لعقوبة الإيقاف عقب تلقيه البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2025/2026، وذلك بعد نهايتها.

تغريم الأهلي وإيقاف محمود الونش 3 مباريات.. عقوبات الجولة الخامسة في الدوري

إيقاف الونش

وقعت رابطة الأندية المحترفة، عقوبة الإيقاف على محمود حمدي الونش، لمدة 3 مباريات، إلى جانب فرض غرامة عليه قيمتها 50 ألف جنيه، وجاء ذلك بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس، أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

وتلقى محمود حمدي الونش، بطاقة حمراء بشكل مباشر في الدقيقة 72 من عمر المباراة، عقب تعديه على لاعب وادي دجلة بدون كرة أثناء تنفيذ الفريق الضيف لركلة ركنية.

تلقى بطاقة حمراء.. الونش يغيب عن مباراة الزمالك أمام المصري

ماذا تقول اللائحة؟

تنص لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة، على مخالفة الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة، بالركل أو بالرأس أو باللكم مع وجود تقرير من حكم المباراة أو مراقب المباراة، على الآتي:

- إيقاف ثلاث مباريات (غرامة 50 ألف جنيه).

- إيقاف أربع مباريات (غرامة 100 ألف جنيه).

- إيقاف خمس مباريات (غرامة 200 ألف جنيه).

وتقول اللائحة في حالة وجود مخالفة الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس، أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة، بالركل أو بالرأس أو باللكم مع عدم وجود تقرير من حكم المباراة أو مراقب المباراة، على الآتي:

- إيقاف ثلاث مباريات (غرامة 50 ألف جنيه).

- إيقاف أربع مباريات (غرامة 100 ألف جنيه).

- إيقاف خمس مباريات (غرامة 200 ألف جنيه).

قمة المرحلة الأولى.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

مباريات يغيب عنها الونش

وتقرر توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، إلى جانب 50 ألف جنيه، على محمود حمدي الونش، وبالتالي يغيب لاعب الزمالك عن المواجهات التالية:

- أمام المصري

- أمام الإسماعيلي

- أمام الجونة

ويعود الونش لخوض المباراة الرابعة التي ستكون أمام الأهلي، والتي ستقام يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري، لحساب منافسات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق قمة الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمرحلة الأولى من الدوري.

مباراة الزمالك القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري محمود حمدي الونش رابطة الأندية المحترفة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522170/الونش-يعود-أمام-الأهلي-ماذا-تقول-اللائحة-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الونش يعود أمام الأهلي.. ماذا تقول اللائحة؟", "alternativeHeadline":"الونش يعود أمام الأهلي.. ماذا تقول اللائحة؟", "description": "تعرض محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، لعقوبة الإيقاف عقب تلقيه البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/1/28/162024_1_28_19_38.webp", "keywords": "محمود حمدي الونش-الزمالك-الدوري المصري-الأهلي-رابطة الأندية المحترفة", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522170/الونش-يعود-أمام-الأهلي-ماذا-تقول-اللائحة-", "articleBody": "تعرض محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، لعقوبة الإيقاف عقب تلقيه البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2025/2026، وذلك بعد نهايتها.تغريم الأهلي وإيقاف محمود الونش 3 مباريات.. عقوبات الجولة الخامسة في الدوريإيقاف الونشوقعت رابطة الأندية المحترفة، عقوبة الإيقاف على محمود حمدي الونش، لمدة 3 مباريات، إلى جانب فرض غرامة عليه قيمتها 50 ألف جنيه، وجاء ذلك بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس، أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.وتلقى محمود حمدي الونش، بطاقة حمراء بشكل مباشر في الدقيقة 72 من عمر المباراة، عقب تعديه على لاعب وادي دجلة بدون كرة أثناء تنفيذ الفريق الضيف لركلة ركنية.تلقى بطاقة حمراء.. الونش يغيب عن مباراة الزمالك أمام المصريماذا تقول اللائحة؟تنص لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة، على مخالفة الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة، بالركل أو بالرأس أو باللكم مع وجود تقرير من حكم المباراة أو مراقب المباراة، على الآتي:- إيقاف ثلاث مباريات (غرامة 50 ألف جنيه).- إيقاف أربع مباريات (غرامة 100 ألف جنيه).- إيقاف خمس مباريات (غرامة 200 ألف جنيه).وتقول اللائحة في حالة وجود مخالفة الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس، أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة، بالركل أو بالرأس أو باللكم مع عدم وجود تقرير من حكم المباراة أو مراقب المباراة، على الآتي:- إيقاف ثلاث مباريات (غرامة 50 ألف جنيه).- إيقاف أربع مباريات (غرامة 100 ألف جنيه).- إيقاف خمس مباريات (غرامة 200 ألف جنيه).قمة المرحلة الأولى.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتازمباريات يغيب عنها الونشوتقرر توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، إلى جانب 50 ألف جنيه، على محمود حمدي الونش، وبالتالي يغيب لاعب الزمالك عن المواجهات التالية:- أمام المصري- أمام الإسماعيلي- أمام الجونةويعود الونش لخوض المباراة الرابعة التي ستكون أمام الأهلي، والتي ستقام يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري، لحساب منافسات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.وتنطلق قمة الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمرحلة الأولى من الدوري.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/1/28/162024_1_28_19_38.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 02T17:44: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-02T17:49:05+03:00", "datePublished" : "2025-09-02T17:44:00+03:00" }