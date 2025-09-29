الونش يعود أمام الأهلي.. ماذا تقول اللائحة؟

تعرض محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، لعقوبة الإيقاف عقب تلقيه البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2025/2026، وذلك بعد نهايتها.

تغريم الأهلي وإيقاف محمود الونش 3 مباريات.. عقوبات الجولة الخامسة في الدوري

إيقاف الونش

وقعت رابطة الأندية المحترفة، عقوبة الإيقاف على محمود حمدي الونش، لمدة 3 مباريات، إلى جانب فرض غرامة عليه قيمتها 50 ألف جنيه، وجاء ذلك بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس، أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

وتلقى محمود حمدي الونش، بطاقة حمراء بشكل مباشر في الدقيقة 72 من عمر المباراة، عقب تعديه على لاعب وادي دجلة بدون كرة أثناء تنفيذ الفريق الضيف لركلة ركنية.

تلقى بطاقة حمراء.. الونش يغيب عن مباراة الزمالك أمام المصري

ماذا تقول اللائحة؟

تنص لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة، على مخالفة الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة، بالركل أو بالرأس أو باللكم مع وجود تقرير من حكم المباراة أو مراقب المباراة، على الآتي:

- إيقاف ثلاث مباريات (غرامة 50 ألف جنيه).

- إيقاف أربع مباريات (غرامة 100 ألف جنيه).

- إيقاف خمس مباريات (غرامة 200 ألف جنيه).

وتقول اللائحة في حالة وجود مخالفة الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس، أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة، بالركل أو بالرأس أو باللكم مع عدم وجود تقرير من حكم المباراة أو مراقب المباراة، على الآتي:

- إيقاف ثلاث مباريات (غرامة 50 ألف جنيه).

- إيقاف أربع مباريات (غرامة 100 ألف جنيه).

- إيقاف خمس مباريات (غرامة 200 ألف جنيه).

مباريات يغيب عنها الونش

وتقرر توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، إلى جانب 50 ألف جنيه، على محمود حمدي الونش، وبالتالي يغيب لاعب الزمالك عن المواجهات التالية:

- أمام المصري

- أمام الإسماعيلي

- أمام الجونة

ويعود الونش لخوض المباراة الرابعة التي ستكون أمام الأهلي، والتي ستقام يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري، لحساب منافسات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق قمة الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمرحلة الأولى من الدوري.