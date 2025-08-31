تعرض محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، للطرد خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة، والتي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب السلام.

طرد الونش

تلقى محمود الونش البطاقة الحمراء بشكل مباشر في الدقيقة 72 من عمر المباراة، وذلك بعد تدخله بدون كرة على لاعب وادي دجلة، حيث لم يتردد حكم اللقاء في إشهار الكارت الأحمر.

وقام محمود الونش باستخدام مرفقه في صدر لاعب وادي دجلة، ليسقط الأخير أرضًا ليتدخل حكم اللقاء مشهرًا البطاقة الحمراء في وجه مدافع الزمالك دون تردد.

وتأكد بذلك غياب محمود الونش، عن مباراة فريقه الزمالك أمام المصري، والتي من المقرر أن تجمع بينهما يوم السبت الموافق 13 سبتمبر المقبل.

مشاركات الونش

شارك محمود الونش، خلال الموسم الجاري مع الزمالك، في 4 مباريات بالدوري المصري، بواقع 360 دقيقة بخلاف مواجهة وادي دجلة، إذ حجز اللاعب مقعده أساسيًا في تشكيل يانيك فيريرا طوال الفترة الماضية.

- أمام سيراميكا كليوباترا: 90 دقيقة.

- أمام المقاولون العرب: 90 دقيقة.

- أمام مودرن سبورت: 90 دقيقة.

- أمام فاركو: 90 دقيقة.