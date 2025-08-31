المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تلقى بطاقة حمراء.. الونش يغيب عن مباراة الزمالك أمام المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:55 م 31/08/2025
الونش

محمود الونش من مباراة وادي دجلة

تعرض محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، للطرد خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة، والتي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب السلام.

الدباغ يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري

طرد الونش

تلقى محمود الونش البطاقة الحمراء بشكل مباشر في الدقيقة 72 من عمر المباراة، وذلك بعد تدخله بدون كرة على لاعب وادي دجلة، حيث لم يتردد حكم اللقاء في إشهار الكارت الأحمر.

وقام محمود الونش باستخدام مرفقه في صدر لاعب وادي دجلة، ليسقط الأخير أرضًا ليتدخل حكم اللقاء مشهرًا البطاقة الحمراء في وجه مدافع الزمالك دون تردد.

وتأكد بذلك غياب محمود الونش، عن مباراة فريقه الزمالك أمام المصري، والتي من المقرر أن تجمع بينهما يوم السبت الموافق 13 سبتمبر المقبل.

في انتظار الزمالك.. المصري يكتسح كهرباء الإسماعيلية ويعود لصدارة الدوري

مشاركات الونش

شارك محمود الونش، خلال الموسم الجاري مع الزمالك، في 4 مباريات بالدوري المصري، بواقع 360 دقيقة بخلاف مواجهة وادي دجلة، إذ حجز اللاعب مقعده أساسيًا في تشكيل يانيك فيريرا طوال الفترة الماضية.

- أمام سيراميكا كليوباترا: 90 دقيقة.

- أمام المقاولون العرب: 90 دقيقة.

- أمام مودرن سبورت: 90 دقيقة.

- أمام فاركو: 90 دقيقة.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري وادي دجلة محمود حمدي الونش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

