أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وتكليف عماد النحاس بالقيام بأعمال المدير الفني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وأوضح محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للجنة التخطيط، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لبحث التصورات الخاصة بالجهاز الفني المؤقت.

وأضاف أن اللجنة، بعد مناقشة كافة الترشيحات والتصورات، استقرت على إسناد مهمة مدير الكرة إلى وليد صلاح الدين، فيما يتولى عماد النحاس مسئولية الإدارة الفنية بشكل مؤقت.

وأشار المدير الرياضي للنادي الأهلي إلى أن المشاورات لا تزال قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذين سوف يتم الإعلان ‏عنهم لاحقًا.‏

رحلة قصيرة لخوسيه ريبيرو

وكان النادي الأهلي قد أعلن توجيه الشكر للإسباني خوسيه ريبيرو، عن الفترة التي قضاها على رأس المهمة الفنية للمارد الأحمر، وذلك بعد توصلهما لاتفاق يقضي بإنهاء التعاقد بينهما بالتراضي.

وسقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره بيراميدز، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت الماضي، على أرضية ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ورحل خوسيه ريبيرو عن الأهلي بعد أن قضى المدرب الإسباني 94 يومًا داخل القلعة الحمراء، وخاض خلال تلك المدة 7 مباريات، لم ينجح خلالها في تحقيق الفوز سوى في لقاء كان أمام فاركو في الدوري المصري.

ماذا ينتظر الأهلي في شهر سبتمبر؟

سيكون شهر سبتمبر حاسمًا وفارقًا في مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل العودة إلى الطريق الصحيح واستعادة الانتصارات في الدوري.

سيخوض الأهلي 4 مباريات في الدوري خلال شهر سبتمبر، ولعل أبرزها لقاء القمة ضد الزمالك، وسيكون الفوز هو شعاره الأول من أجل تصحيح وضعه والعودة للمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يستعيد الأهلي الثنائي إمام عاشور ومروان عطية في المباريات المقبلة بعدما افتقد جهودهما خلال الفترة الماضية بسبب جراحة الكتف وعملية الفتق.

مباريات الأهلي في شهر سبتمبر

- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. التاسعة مساءً

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. التاسعة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. السادسة مساءً

- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. التاسعة مساءً