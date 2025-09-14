المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. النحاس مدربًا مؤقتًا للأهلي ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:39 م 02/09/2025
عماد النحاس

النحاس يقود الأهلي فنيًا

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وتكليف عماد النحاس بالقيام بأعمال المدير الفني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وأوضح محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للجنة التخطيط، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لبحث التصورات الخاصة بالجهاز الفني المؤقت.

وأضاف أن اللجنة، بعد مناقشة كافة الترشيحات والتصورات، استقرت على إسناد مهمة مدير الكرة إلى وليد صلاح الدين، فيما يتولى عماد النحاس مسئولية الإدارة الفنية بشكل مؤقت.

وأشار المدير الرياضي للنادي الأهلي إلى أن المشاورات لا تزال قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذين سوف يتم الإعلان ‏عنهم لاحقًا.‏

رحلة قصيرة لخوسيه ريبيرو

وكان النادي الأهلي قد أعلن توجيه الشكر للإسباني خوسيه ريبيرو، عن الفترة التي قضاها على رأس المهمة الفنية للمارد الأحمر، وذلك بعد توصلهما لاتفاق يقضي بإنهاء التعاقد بينهما بالتراضي.

وسقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره بيراميدز، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت الماضي، على أرضية ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ورحل خوسيه ريبيرو عن الأهلي بعد أن قضى المدرب الإسباني 94 يومًا داخل القلعة الحمراء، وخاض خلال تلك المدة 7 مباريات، لم ينجح خلالها في تحقيق الفوز سوى في لقاء كان أمام فاركو في الدوري المصري.

ماذا ينتظر الأهلي في شهر سبتمبر؟

سيكون شهر سبتمبر حاسمًا وفارقًا في مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل العودة إلى الطريق الصحيح واستعادة الانتصارات في الدوري.

سيخوض الأهلي 4 مباريات في الدوري خلال شهر سبتمبر، ولعل أبرزها لقاء القمة ضد الزمالك، وسيكون الفوز هو شعاره الأول من أجل تصحيح وضعه والعودة للمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يستعيد الأهلي الثنائي إمام عاشور ومروان عطية في المباريات المقبلة بعدما افتقد جهودهما خلال الفترة الماضية بسبب جراحة الكتف وعملية الفتق.

مباريات الأهلي في شهر سبتمبر

- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. التاسعة مساءً

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. التاسعة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. السادسة مساءً

- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. التاسعة مساءً

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الكرة المصرية محمود الخطيب عماد النحاس لجنة التخطيط وليد صلاح الدين الجهاز الفني المؤقت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522194/رسمي-ا-النحاس-مدرب-ا-مؤقت-ا-للأهلي-ووليد-صلاح-الدين-مدير-ا-للكرة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الهادي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a/294" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"رسميًا.. النحاس مدربًا مؤقتًا للأهلي ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة", "alternativeHeadline":"الأهلي يعلن وليد صلاح مديرًا للكرة والنحاس مدرب مؤقت", "description": "أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وتكليف عماد النحاس بالقيام بأعمال المدير الفني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/5/8/12025_5_8_23_3.webp", "keywords": "الأهلي,عماد النحاس,وليد صلاح الدين,محمود الخطيب,لجنة التخطيط,الجهاز الفني المؤقت,الكرة المصرية", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522194/رسمي-ا-النحاس-مدرب-ا-مؤقت-ا-للأهلي-ووليد-صلاح-الدين-مدير-ا-للكرة", "articleBody": "أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وتكليف عماد النحاس بالقيام بأعمال المدير الفني لقيادة الفريق في المرحلة&nbsp;المقبلة.وأوضح محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للجنة التخطيط، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لبحث التصورات الخاصة بالجهاز الفني المؤقت.وأضاف أن اللجنة، بعد مناقشة كافة الترشيحات والتصورات، استقرت على إسناد مهمة مدير الكرة إلى وليد صلاح الدين، فيما يتولى عماد النحاس مسئولية الإدارة الفنية بشكل مؤقت.وأشار المدير الرياضي للنادي الأهلي إلى أن المشاورات لا تزال قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذين سوف يتم الإعلان &rlm;عنهم لاحقًا.&rlm;رحلة قصيرة لخوسيه ريبيرووكان النادي الأهلي قد أعلن توجيه الشكر للإسباني خوسيه ريبيرو، عن الفترة التي قضاها على رأس المهمة الفنية للمارد الأحمر، وذلك بعد توصلهما لاتفاق يقضي بإنهاء التعاقد بينهما بالتراضي.وسقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره بيراميدز، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت الماضي، على أرضية ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.ورحل خوسيه ريبيرو عن الأهلي بعد أن قضى المدرب الإسباني 94 يومًا داخل القلعة الحمراء، وخاض خلال تلك المدة 7 مباريات، لم ينجح خلالها في تحقيق الفوز سوى في لقاء كان أمام فاركو في الدوري المصري.ماذا ينتظر الأهلي في شهر سبتمبر؟سيكون شهر سبتمبر حاسمًا وفارقًا في مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل العودة إلى الطريق الصحيح واستعادة الانتصارات في الدوري.سيخوض الأهلي 4 مباريات في الدوري خلال شهر سبتمبر، ولعل أبرزها لقاء القمة ضد الزمالك، وسيكون الفوز هو شعاره الأول من أجل تصحيح وضعه والعودة للمنافسة على اللقب.ومن المقرر أن يستعيد الأهلي الثنائي إمام عاشور ومروان عطية في المباريات المقبلة بعدما افتقد جهودهما خلال الفترة الماضية بسبب جراحة الكتف وعملية الفتق.مباريات الأهلي في شهر سبتمبر- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي &times; الأهلي.. التاسعة مساءً- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي &times; سيراميكا كليوباترا.. التاسعة مساءً- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود &times; الأهلي.. السادسة مساءً- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي &times; الزمالك.. التاسعة مساءً", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/5/8/12025_5_8_23_3.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 02T21:39: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-02T22:09:19+03:00", "datePublished" : "2025-09-02T21:39:00+03:00" }