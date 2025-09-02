أعرب وليد صلاح الدين، المدير الجديد للكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته وفخره بتولي هذا المنصب، مؤكدًا التزامه الكامل بخدمة الفريق وجماهيره.

وقال صلاح الدين في تصريحات لقناة "أون سبورت": "تاريخي مرتبط بالنادي الأهلي، كل ما أنا عليه الآن وعائلتي عليه يعود الفضل فيه للنادي الأهلي".

وأضاف: "سأستغل أقصى خبراتي لخدمة النادي الأهلي بكل ما أستطيع، عندما يطلب الأهلي أي شيء، كلنا نحرص على الرد ورد الجميل".

وأوضح المدير الجديد للكرة أنه قد استشار إدارة النادي قبل اتخاذ قراره، حيث قال: "حاليًا أتواجد في دبي وسأعود لعقد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد يوسف."

كما وجه شكره لنادي زد على دعمه طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تمسك بالوجود فيه لسنوات ورفض عروضًا عديدة، مؤكدًا أن حلمه كان منذ فترة طويلة أن يتولى هذا المنصب في الأهلي.

وختم تصريحاته قائلاً: "أنا واثق تمامًا من قدرتي على تحمل مسؤولية إدارة النادي الأهلي والجماهير، ولا أشعر بالقلق. تواجدي في النادي الأهلي أهم بالنسبة لي من أي ظهور إعلامي على شاشة التليفزيون".

النحاس مدربًا مؤقتًا للأهلي ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وتكليف عماد النحاس بالقيام بأعمال المدير الفني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وأوضح محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للجنة التخطيط، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لبحث التصورات الخاصة بالجهاز الفني المؤقت.

وأضاف أن اللجنة، بعد مناقشة كافة الترشيحات والتصورات، استقرت على إسناد مهمة مدير الكرة إلى وليد صلاح الدين، فيما يتولى عماد النحاس مسئولية الإدارة الفنية بشكل مؤقت.

وأشار المدير الرياضي للنادي الأهلي إلى أن المشاورات لا تزال قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذين سوف يتم الإعلان ‏عنهم لاحقًا.‏