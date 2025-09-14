بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

أعلن النادي الأهلي مؤخرًا تعيين عماد النحاس لقيادة فريق الكرة بصورة مؤقتة، بعد قرار إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه بسبب سوء النتائج.

قرار رحيل ريبيرو جاء يوم الأحد الماضي، بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري نسخة موسم 2025-2026.

ولم يقدم المدير الفني الإسباني الإضافة المطلوبة، حيث كانت الانطلاقة من بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ماذا حقق ريبيرو مع الأهلي؟

تعادل مع إنتر ميامي سلبيًا

الخسارة من بالميراس بنتيجة 2-0

التعادل مع بورتو بنتيجة 4-4

وفي بطولة الدوري، تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2

الفوز على فاركو بنتيجة 4-1

التعادل مع غزل المحلة بدون أهداف

الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0

فترة مؤقتة

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعيين عماد النحاس لتولي الأمور الفنية بصورة مؤقتة مرة أخرى بعد تجربة ناجحة في الموسم الماضي.

وكان النحاس تولى قيادة الأهلي مؤقتًا في نهاية الموسم الماضي، وتحديدًا بعد رحيل السويسري مارسيل كولر عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع النحاس أن يحصد 18 نقطة من خلال الفوز في ست مباريات، ليتوج ببطولة الدوري بعد منافسة مع بيراميدز استمرت حتى الأسبوع الأخير.

ومن المقرر أن تكون المهمة الأولى للنحاس ضد إنبي يوم 14 سبتمبر، في إطار الأسبوع السادس من بطولة الدوري.

