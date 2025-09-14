المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بين العودة والدائم والمؤقت.. تعرف على الجهاز الفني للأهلي كاملاً (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

05:56 م 03/09/2025
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg

أعلن النادي الأهلي مؤخرًا تعيين عماد النحاس لقيادة فريق الكرة بصورة مؤقتة، بعد قرار إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه بسبب سوء النتائج.

قرار رحيل ريبيرو جاء يوم الأحد الماضي، بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري نسخة موسم 2025-2026.

ولم يقدم المدير الفني الإسباني الإضافة المطلوبة، حيث كانت الانطلاقة من بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ماذا حقق ريبيرو مع الأهلي؟

تعادل مع إنتر ميامي سلبيًا

الخسارة من بالميراس بنتيجة 2-0

التعادل مع بورتو بنتيجة 4-4

وفي بطولة الدوري، تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2

الفوز على فاركو بنتيجة 4-1

التعادل مع غزل المحلة بدون أهداف

الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0

فترة مؤقتة

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعيين عماد النحاس لتولي الأمور الفنية بصورة مؤقتة مرة أخرى بعد تجربة ناجحة في الموسم الماضي.

وكان النحاس تولى قيادة الأهلي مؤقتًا في نهاية الموسم الماضي، وتحديدًا بعد رحيل السويسري مارسيل كولر عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع النحاس أن يحصد 18 نقطة من خلال الفوز في ست مباريات، ليتوج ببطولة الدوري بعد منافسة مع بيراميدز استمرت حتى الأسبوع الأخير.

ومن المقرر أن تكون المهمة الأولى للنحاس ضد إنبي يوم 14 سبتمبر، في إطار الأسبوع السادس من بطولة الدوري.

لمعرفة جهاز الأهلي كاملاً اضغط هنا.. أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع.

ترتيب الدوري المصري..

الأهلي الدوري المصري عماد النحاس بيراميدز خوسيه ريبيرو جهاز الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522266/بين-العودة-والدائم-والمؤقت-تعرف-على-الجهاز-الفني-للأهلي-كاملا-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد همام", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%85/134" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بين العودة والدائم والمؤقت.. تعرف على الجهاز الفني للأهلي كاملاً (صور)", "alternativeHeadline":" تعرف على الجهاز الفني للأهلي كاملاً (صور)", "description": "أعلن النادي الأهلي مؤخرًا تعيين عماد النحاس لقيادة فريق الكرة بصورة مؤقتة، بعد قرار إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه بسبب سوء النتائج. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/5/13/3d875270-0b62-4fef-b7a1-ab8630341fd92025_5_13_18_51.webp", "keywords": "الأهلي,عماد النحاس,الدوري المصري,بيراميدز,خوسيه ريبيرو,جهاز الأهلي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522266/بين-العودة-والدائم-والمؤقت-تعرف-على-الجهاز-الفني-للأهلي-كاملا-صور-", "articleBody": "أعلن النادي الأهلي مؤخرًا تعيين عماد النحاس لقيادة فريق الكرة بصورة مؤقتة، بعد قرار إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه بسبب سوء النتائج.قرار رحيل ريبيرو جاء يوم الأحد الماضي، بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري نسخة موسم 2025-2026.ولم يقدم المدير الفني الإسباني الإضافة المطلوبة، حيث كانت الانطلاقة من بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.ماذا حقق ريبيرو مع الأهلي؟تعادل مع إنتر ميامي سلبيًاالخسارة من بالميراس بنتيجة 2-0التعادل مع بورتو بنتيجة 4-4وفي بطولة الدوري، تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2الفوز على فاركو بنتيجة 4-1التعادل مع غزل المحلة بدون أهدافالخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0فترة مؤقتةقرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعيين عماد النحاس لتولي الأمور الفنية بصورة مؤقتة مرة أخرى بعد تجربة ناجحة في الموسم الماضي.وكان النحاس تولى قيادة الأهلي مؤقتًا في نهاية الموسم الماضي، وتحديدًا بعد رحيل السويسري مارسيل كولر عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.واستطاع النحاس أن يحصد 18 نقطة من خلال الفوز في ست مباريات، ليتوج ببطولة الدوري بعد منافسة مع بيراميدز استمرت حتى الأسبوع الأخير.ومن المقرر أن تكون المهمة الأولى للنحاس ضد إنبي يوم 14 سبتمبر، في إطار الأسبوع السادس من بطولة الدوري.لمعرفة جهاز الأهلي كاملاً اضغط هنا.. أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع.ترتيب الدوري المصري..", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/5/13/3d875270-0b62-4fef-b7a1-ab8630341fd92025_5_13_18_51.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 03T17:56: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-03T21:22:20+03:00", "datePublished" : "2025-09-03T17:56:00+03:00" }