كلام فى الكورة
يلا كورة يكشف.. هل يعود عبد القادر لتدريبات الأهلي الجماعية؟

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

08:46 م 03/09/2025
أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر

اقترب أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانضمام إلى التدريبات الجماعية للأحمر بالفترة المقبلة، بعد أن غاب عن الظهور لفترة طويلة.

وعاد أحمد عبد القادر إلى صفوف الأهلي، بعد نهاية إعارته لنادي قطر القطري، قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025، إلا أن اللاعب غاب عنها بسبب الإصابة.

رسميًا.. أحمد عبد القادر يعود إلى الأهلي بعد نهاية إعارته مع نادي قطر

عودة عبد القادر

كشف مصدر لـ"يلا كورة" أن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، اتفقا مع أحمد عبد القادر على العودة إلى تدريبات الأهلي الجماعية.

وأوضح المصدر ذاته أن عودة أحمد عبد القادر تأتي بعد رحيل خوسيه ريبيرو عن المهمة الفنية للفريق، حيث أظهر المدرب الإسباني رفضه لمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية للأهلي.

يلا كورة يكشف التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت للأهلي

موسم مميز لعبد القادر

تواجد أحمد عبد القادر رفقة نادي قطر القطري في الموسم الماضي، على سبيل الإعارة، وشارك اللاعب رفقة الفريق خلال 17 مباراة في مختلف المسابقات، وذلك بواقع 1360 دقيقة.

ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل 6 أهداف رفقة قطر القطري، وتمكن من تقديم تمريرة حاسمة، خلال الموسم الماضي، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص في الأرقام.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي عماد النحاس الدوري المصري محمد يوسف أحمد عبد القادر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

