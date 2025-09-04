نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء أمس الأربعاء، تزامنًا مع إعلان تشكيل الجهاز الفني المؤقت في النادي الأهلي، جنبًا إلى جنب مع كشف مصير عبد الحميد معالي في الزمالك، إضافة إلى رد اتحاد الكرة على طلب الأبيض بشأن قيد محترف كيني جديد بين صفوفه.

وفيما يلي أهم موضوعات يلا كورة..

تعليق سيد عبد الحفيظ

علق سيد عبد الحفيظ على تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة بالنادي الأهلي.

ماذا قال عبد الحفيظ عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي؟

مصير معالي في الزمالك

كشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك حقيقة ما يشاع بشأن خروج المغربي عبد الحميد معالي من حسابات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

حقيقة استبعاد معالي من حسابات فيريرا

هل يفاوض الأهلي أبيل فيريرا؟

استفسر يلا كورة من وكيل أبيل فيريرا بشأن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المدرب البرتغالي الذي يترأس الجهاز الفني في بالميراس.

وكيل أبيل فيريرا يرد على أنباء مفاوضات الأهلي

مصطفى محمد مرشح لجائزة في نانت

ظهر اللاعب مصطفى محمد ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في نادي نانت خلال شهر أغسطس.

مصطفى محمد ينافس على جائزة لاعب الشهر في نانت

هل يعود عبد القادر لتدريبات الأهلي؟

أوضح مصدر خاص في النادي الأهلي آخر المستجدات المتعلقة بإمكانية عودة اللاعب أحمد عبد القادر للمشاركة في التدريبات الجماعية.

يلا كورة يكشف.. هل يعود عبد القادر لتدريبات الأهلي؟

تشكيل الجهاز الفني في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تشكيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة المدرب عماد النحاس.

الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة النحاس

استدعاء جديد

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، لاعبًا جديدًا بعد إصابة كريم فؤاد.

استدعاء لاعب سيراميكا لمعسكر منتخب مصر الثاني

موقف بارون أوشينج في الزمالك

يواصل نادي الزمالك محاولة قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج، فيما أوضح مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم شروط تحقيق ذلك.

الزمالك ينتظر قيد بارون أوشينج

شرطان من اتحاد الكرة لقيد بارون أوشينج

ميكالي يرحب بالأهلي

أكد وكيل المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي أن موكله يرحب بتدريب النادي الأهلي.

وكيل ميكالي يتحدث ليلا كورة عن إمكانية قيادة الأهلي

تصريحات عماد النحاس

تحدث عماد النحاس، المدير الفني المؤقت بالنادي الأهلي، بشأن العديد من الملفات داخل القلعة الحمراء.

تصريحات النحاس بعد تعيينه مدربا مؤقتا للأهلي