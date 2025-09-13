دعّم نادي الزمالك صفوف فريقه بصفقة جديدة وتحديدًا في مركز الظهير الأيمن من خلال التعاقد مع اللاعب الشاب بارون أوشينج، قادمًا من فريق سوفاباكا الكيني، حيث سيكون قيد اللاعب تحت السن.

نادي الزمالك قام بصفقة أجنبية أخرى بالتعاقد مع لاعب تحت السن في فترة الانتقالات الصيفية، بضم اللاعب المغربي عبد الحميد معالي من جانب نادي اتحاد طنجة.

وأبرم نادي الزمالك أكثر من صفقة أجنبية مثل الأنجولي شيكو بانزا، إلى جانب الفلسطيني عدي الدباغ، كما أن النادي "الأبيض" يستهدف إبرام صفقة أخرى في يناير المقبل.

ويُعد المحترف الفلسطيني ولاعب فريق بتروجيت حامد حمدان من أهداف نادي الزمالك في يناير المقبل، بعدما كان اللاعب مرشحًا للانتقال في الصيف، إلا أن إدارة النادي "البترولي" تمسكت باللاعب.

الزمالك في 5 جولات

خاض فريق الزمالك خمس مباريات منذ انطلاق الدوري، بداية من لقاء سيراميكا كليوباترا، والذي حسمه "الفارس الأبيض" بنتيجة 2-0.

وفي الأسبوع الثاني، تعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف، ثم فاز على موردن سبورت بنتيجة 2-1، وفاز على فاركو بنتيجة 1-0.

وفي الجولة الخامسة، تعرض فريق الزمالك للخسارة للمرة الأولى في مسابقة الدوري بنتيجة 2-1، في لقاء أُقيم مساء الأحد الماضي على ملعب "السلام".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم السبت (13 سبتمبر) على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية.

ترتيب الدوري المصري

لمعرفة أجانب فريق الزمالك اضغط هنا.. أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع.