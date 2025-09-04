أوسكار يراجع يراجع حالات الـ "VAR" مع الحكام

عقد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اجتماعا اليوم مع حكام تقنية الفيديو بالدوري المصري الممتاز.

وقام رئيس لجنة الحكام، بمراجعة بعض الحالات التحكيمية التى تدخل فيها حكام تقنية الفيديو (Var) خلال مباريات الدوري الأخيرة قبل التوقف وشرحها للحكام عن طريق الفيديو، وطالبهم بالاستعداد الجاد للمرحلة المقبلة بعد استئناف المسابقة.

رويز يواصل تطوير أداء الحكام

يأتي ذلك فى إطار سياسة لجنة الحكام بتطوير أداء الحكام ورفع كفاءتهم الفنية.

واعتاد رويز الاجتماع بالحكام عقب كل جولة لمراجعة الحالات التحكيمية في المباريات، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات.

وتوقفت مباراة الدوري الممتاز، يوم الأحد الماضي بمواجهة الزمالك ووادي دجلة في ختام الجولة الخامسة، وذلك بسبب التوقف الدولي.

موعد عودة مباريات الدوري المصري

وتستأنف مباريات الدوري المصري من جديد، بداية من يوم 12 سبتمبر الجاري، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

واحدة للزمالك وأخرى لبيراميدز.. "يلا كورة" يكشف أبرز الحالات التي ناقشها رويز مع الحكام