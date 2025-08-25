ناقش أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية التي جاءت في الجولة الرابعة للدوري.

وانتهت يوم الثلاثاء الماضي مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، بنتائج مثيرة، حيث تعادل الأهلي مع غزل المحلة دون أهداف، وشهدت أيضا هذه الجولة خسارة بيراميدز من مودرن سبورت بنتيجة 2-1، كما انتصر نادي الزمالك على فاركو بنتيجة 1-0.

أبرز الحالات

وعقدت لجنة الحكام برئاسة رويز، اجتماعاً فنياً مع عدد من حكام الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري، لمناقشة بعض الحالات التحكيمية، لتحسين وتطوير أداء الحكام.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أبرز الحالات التي تناقش فيها أوسكار رويز مع حكام الجولة الرابعة كالتالي:

مباراة الزمالك وفاركو

في الدقيقة 46 من زمن المباراة التي أقيمت على استاد السلام، انطلق شيكو بانزا من الجانب الأيسر لنادي الزمالك وحاول التوغل لمنطقة الجزاء حتى وصل إلى حارس مرمى فاركو الذي اشتبك معه لكن الكرة خرجت لركلة مرمى.

وأشار المصدر أن رويز راجع هذه اللعبة، واتفق مع طاقم الحكام أنه بسبب عدم وجود قرار من تقنية الفيديو وعدم وضوح اللعبة لم يتم احتساب شيء، لكن لو كان الاشتباك بين المهاجم والحارس داخل الملعب لاحتسبت ركلة جزاء لصالح الزمالك.

بيراميدز ومودرن سبورت

في الدقيقة 62 منع المغربي محمد الشيبي لاعب مودرن سبورت من المرور مستخدما مرفق يده وهي من المواقف التي تحدث عنها أوسكار رويز لتحليلها.

وأوضح المصدر: "في هذه اللعبة حصل الشيبي على بطاقة صفراء وهو أمر صحيح بسبب أن يد الشيبي ليست في الوجه بل في منطقة (الزور) وبالتالي فإن القرار صحيح".