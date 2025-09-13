الزمالك يواجه النجوم وديًا استعدادًا للمصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة ودية أمام فريق النجوم يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري، في إطار الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والنجوم الودية

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات رسمية، أن المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساء، يوم الأحد على ستاد الكلية الحربية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لاستغلال المباراة في تجهيز اللاعبين لمباراة المصري المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة، على ستاد الكلية الحربية استعداداً لمباراة المصري في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يبحث عن استعادة الصدارة من المصري

ويبحث الزمالك عن استعادة صدارة البمسابقة المحلية، التي فقدها الجولة الماضية لصالح المصري أيضًا.

وسقط الزمالك في فخ الهزيمة الأولى له هذا الموسم، أمام وادي دجلة في الأسبوع الخامس، بينما حقق المصري فوزًا ساحقًا على حساب كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد.