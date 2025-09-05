موسيماني يكذب تصريحاته عن الأهلي (صورة)

كذب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني التصريحات المنسوبة إليه التي تتعلق بالحديث عن النادي الأهلي، اليوم الجمعة.

وانتشرت تصريحات لموسيماني عن الأهلي، حيث طالب مسؤولي النادي بضرورة تغيير عقليتهم، مؤكدًا أنه لن يعود لتدريب الفريق الأحمر مرة أخرى.

موسيماني ينفي التصريحات المنسوبة له عن الأهلي

ووفقًا للتصريحات المنسوبة إليه، قال موسيماني إنه غير مستعد لتدريب نادٍ يريد الفوز فقط.. طالع التفاصيل من هنا.

وارتبط موسيماني بالعودة إلى تدريب النادي الأهلي، عقب رحيل خوسيه ريبيرو.

ورد موسيماني على تلك التصريحات المنسوبة إليه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وقام المدرب الجنوب أفريقي بإعادة نشر التصريحات المنسوبة إليه، وعلق، قائلًا: "أخبار كاذبة".

وكان موسيماني تولّى تدريب الأهلي في الفترة من 2020 حتى 2022، وحقق خلالها عدة ألقاب، أبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين، إلى جانب لقبين في كأس السوبر الأفريقي، ولقب واحد في كأس مصر، وحصد برونزيتين لكأس العالم للأندية.

ورحل موسيماني عن تدريب الأهلي في يونيو 2022 بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.