يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة إنبي يوم الأحد (14 سبتمبر)، في لقاء سيُقام على ملعب "المقاولون العرب" ضمن حسابات الأسبوع السادس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تشهد هذه المباراة تواجد عماد النحاس على رأس الجهاز الفني بعد إقالة المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو، عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0، في الجولة الخامسة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا تولّي عماد النحاس رئاسة الجهاز الفني بصورة مؤقتة، حيث تُعتبر هذه المهمة هي الثانية بعد تجربة حدثت في الموسم الماضي، وتحديدًا عقب إقالة مارسيل كولر.

واستطاع عماد النحاس أن يحقق لقب الدوري بعد الفوز في 6 مباريات، ليُحقق العلامة الكاملة من حيث النقاط بعد صراع امتد حتى الأسبوع الأخير مع بيراميدز.

كتابة الفوز

يسعى عماد النحاس إلى إعادة الانتصارات من جديد إلى قلعة الأهلي، حيث لم يتحقق الفوز سوى في مناسبة واحدة من أصل أربع مباريات، كان على حساب فاركو بنتيجة 4-1.

في المقابل، تعادل الأهلي مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم تعادل سلبيًا مع غزل المحلة، وخسر من بيراميدز بنتيجة 2-0.

عودة عطية وعاشور

استعاد فريق الأهلي خدمات مروان عطية، والذي أصبح جاهزًا للمشاركة من الناحية البدنية والفنية، لينضم لقائمة منتخب مصر في التوقف الدولي الحالي.

إمام عاشور عاد أيضًا للمشاركة في التدريبات، مع التحذير من الالتحامات بعد الإصابة التي تعرّض لها قبل بداية الموسم في لقاء إنتر ميامي بالكتف، ليغيب على إثرها عن انطلاقة الموسم.

لمعرفة موقف مصابي الأهلي.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا.