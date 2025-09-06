المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: جلسة مرتقبة للخطيب مع لجنة التخطيط لحسم مدرب الأهلي الجديد

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

10:47 م 06/09/2025
الأهلي

الأهلي

يجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بلجنة التخطيط، غدًا الأحد، لحسم هوية المدير الفني الأجنبي الجديد.

وأعلن النادي الأهلي، رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق، عقب الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري الإسباني.

ويتشاور الخطيب، مع لجنة التخطيط، خلال الجلسة حول هوية المدير الفني الجديد، بحسب ما ذكر مصدر ليلا كورة.

الأهلي يناقش 10 سير ذاتية 

وكشف المصدر، عن تلقي الأهلي 10 سير ذاتية لمدربين للاختيار من بينهم.

وأوضح أن الأهلي، سيبحث خلال هذه الجلسة موقف كل مدرب منهم وهناك شروط معينة، منها أن يكون المدرب الجديد لديه اسم كبير في التدريب، حتى لا يكرر النادي سيناريو أخطاء الماضي؛ حيث هناك رغبة أن يكون المدرب الجديد عليه إجماع من النادي وجماهيره.

وأشار المصدر إلى، أن أبرز المدراس المعروضة هي لمدربين من البرتغال وألمانيا.

وأتم، أن الخطيب هذه المرة لا يريد التسرع في المدرب القادم، وهناك رغبة أن يتمهل النادي في اختيار المدرب خاصة وأن الفريق مستقر حاليا مع الجهاز الفني المؤقت.

وأسند الأهلي منصب المدير الفني إلى عماد النحاس بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.. طالع التفاصيل من هنا

الأهلي يستعد لمواجهة إنبي في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب الدوري المصري عماد النحاس

