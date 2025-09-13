يواصل نادي الزمالك استعدادته، لاستئناف مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة نادي المصري البورسعيدي، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، منتظرًا عودة لاعبيه المصابين، وإجراء تعديلات على التشكيل الأساسي.

ويلتقي الزمالك مع المصري، يوم السبت المقبل، الموافق 13 سبتمبر الجاري، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

قبل مواجهة المصري.. بارون أوشينج يشارك في تدريبات الزمالك

ويأمل الزمالك في مصالحة جماهيره، بعد الخسارة أمام وادي دجلة، بنتيجة 2-1، واستعادة صدارة جدول الترتيب، التي فقدها لصالح المصري منافسه المقبل، بفارق نقطة وحيدة.

الإصابات تضرب خط وسط الزمالك

وينتظر الزمالك حسم موقف الثلاثي محمد شحاتة، أحمد ربيع ومحمود جهاد، من العودة بعد فترة التوقف، لتدعيم خط الوسط، حيث اقترب بعضهم من العودة، بينما يحاول الفريق الأبيض تجهيز آخرين لزيادة الخيارات أمام المدير الفني.

ولم يشارك أحمد ربيع في أي مباراة مع الزمالك، حيث تعرض للإصابة عقب انضمامه للفريق، بينما يغيب محمود جهاد عن المشاركة مع القلعة البيضاء منذ الموسم الماضي.

وفي المقابل يعد شحاتة لاعبًا أساسيًا في حسابات يانيك فيريرا، وسجل هدفًا رائعًا في الجولة الأولى أمام سيراميكا، لكنه تعرض لإصابة عضلية، مما أبعده عن مواجهة الفريق الماضية.

فيريرا يفاضل بين إسماعيل ومصدق لتعويض غياب الونش

كما يفاضل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بين الوافد الجديد محمد إسماعيل، والمغربي صلاح مصدق، لتعويض غياب محمود حمدي الونش في المباريات الثلاث المقبلة.

وسيفتقد الزمالك لخدمات الونش، بعد تعرضه للطرد أمام وادي دجلة، وإيقافه لثلاث مباريات، أمام كلا من: المصري، الإسماعيلي والجونة.

